График отключений электричества изменен в Абхазии

26 марта 2023, 13:23

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Электричество в домах жителей Абхазии решено отключать не на четыре часа в сутки, а на три часа в связи с прекращением перетока электроэнергии из России, сообщило "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", 12 января в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электричества из-за его дефицита. 4 февраля срок отключения сократился до трех часов в сутки. Однако 19 февраля компания "Черноморэнерго" сообщила, что в связи с высокими нагрузками к графику подачи электроэнергии по перетоку из России добавлен еще один час отключения электроснабжения.

В связи с прекращением перетока электроэнергии из России и переходом на подачу электроэнергии из ИнгурГЭС с 25 марта в Абхазии действует новый график ограничений, объявило "Черноморэнерго".

Согласно графику, опубликованному в телеграм-канале компании, энергоснабжение прекращается на три часа в сутки. На части подстанций подача электричества прекращается с 01 до 03 мск и с 11 до 12 мск, на остальных – с 03 до 05 мск и с 12 до 13 мск.

Трехчасовые отключения света по новому графику проводятся во всех районах Абхазии, уточняет "Sputnik Абхазия".

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" принадлежат грузинскому государству. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Напомним, 1 февраля компания "Черноморэнерго" ввела новый график отключений электричества. На большинстве высоковольтных линий свет было решено отключать на пять часов в сутки: два раза по два часа и один раз на один час. На трех высоковольтных линиях, питающихся от ИнгурГЭС, подача электричества была ограничена на семь часов в сутки. Новые ограничения связаны с тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии, объяснили в компании.

В ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России. Это произошло в третий раз за два года. В частности, Абхазия запросила электричество из России в декабре 2020 года, когда "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей также вводило график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря 2020 года Абхазия начала получать переток из России. Несмотря на это, в конце декабря того же года жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно.

Годом позже, в декабре 2021 года, запрос на переток электроэнергии был объяснен низким уровнем воды в водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. Ранее, в июне того же года, "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем был введен график отключений в ночное время и рано утром.

Однако перебои с подачей света не прекратились после того, как Абхазия получила переток электроэнергии из России. В январе 2022 года в связи с высокими нагрузками на подстанции "Черноморэнерго" ввело график отключений электроэнергии в Сухуме. Ограничения были сняты лишь в апреле 2022 года.

Ежедневные отключения света в Абхазии приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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