Ужесточен график отключения электроэнергии в Абхазии

01 февраля 2023, 07:05

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Продолжительность отключений электричества в домах жителей Абхазии увеличена с 1 февраля, так как переток из России не покрывает расходы электроэнергии, объявило "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", 12 января в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электричества из-за его дефицита. В соответствии с графиком электроснабжение прекращалось на четыре часа в сутки. 13 января ограничения были смягчены, и срок отключения сократился до двух часов в сутки.

В ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России, это произошло в третий раз за два года.

Компания "Черноморэнерго" вынуждена ввести с 1 февраля новый график ограничений на поставку электроэнергии абонентам, сообщила вечером 31 января пресс-служба компании. В соответствии с графиком, свет будет отключаться на большинстве высоковольтных линий трижды в сутки: два раза по два часа и один раз на один час.

Новые ограничения связаны с тем, что объем электроэнергии, поставляемый по перетоку из России, в феврале составляет 190 млн кВт/ч, что меньше, чем в феврале (250 млн кВт/ч) при сохранившемся уровне потребления (более 11 млн кВт/ч в сутки), поясняется в публикации в телеграм-канале компании.

На трех высоковольтных линиях ("Шешелет", "Шешелет-2" и "Чегал") подача электричества будет отключаться на семь часов в сутки. "Новый график вводится на высоковольтных линиях, питающихся с Ингур ГЭС. Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище в 410 м и низким объемом притока воды, порядка 25м³. Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии", - говорится в сообщении.

Напомним, Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

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