График отключений электричества ужесточен в Абхазии

19 февраля 2023, 10:49

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В Абхазии к действующему графику подачи света введен еще один час отключения электроснабжения, сообщило "Черноморэнерго".

Как сообщал "Кавказский узел", 12 января в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электричества из-за его дефицита. В соответствии с графиком электроснабжение прекращалось на четыре часа в сутки. 4 февраля ограничения были смягчены, и срок отключения сократился до трех часов в сутки.

В Абхазии введены дополнительные ограничения на подачу электричества, сообщила 18 февраля пресс-служба "Черноморэнерго".

Согласно опубликованному графику электричество будет дополнительно отключаться на один час в сутки.

"В связи с высокими нагрузками, РУП "Черноморэнерго" вынужденно ввести дополнительные ограничения к действующему графику подачи электроэнергии по перетоку из РФ. Данная мера вынужденная и носит временный характер до снижения нагрузок в сети до приемлемых величин", – сказано в сообщении на странице компании в соцсети Facebook*.

Напомним, в ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России, это произошло в третий раз за два года.

Этому предшествовала авария на высоковольтной линии Ачгуара. Отключения подачи электричества длились по несколько часов в сутки. Вечером 3 ноября 2022 года "Черноморэнерго" отчиталось о завершении работ, но позднее признало, что проблемы на линии не устранены, и она работает с ограничениями. Тестовое включение линии Ачгуара 8 ноября 2022 года выявило "проблемные участки" на линии, после чего было решено подавать электричество по графику.

"Кавказский узел" также писал, что после грузино-абхазского конфликта Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС), которая является крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанцией, оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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