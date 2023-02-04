Изменен график отключения электричества в Абхазии

04 февраля 2023, 13:40

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Свет в домах большинства жителей Абхазии с сегодняшнего дня решено отключать не на пять часов в сутки, а на три часа в связи с увеличением перетока электроэнергии из России, сообщило "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля абхазская компания "Черноморэнерго" ввела новый график отключений электричества. На большинстве высоковольтных линий свет было решено отключать на пять часов в сутки: два раза по два часа и один раз на один час. На трех высоковольтных линиях, питающихся от ИнгурГЭС ("Шешелет", "Шешелет-2" и "Чегал") подача электричества была ограничена на семь часов в сутки. Новые ограничения связаны с тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии, объяснили в компании.

С сегодняшнего дня в Абхазии действует новый график отключений энергоснабжения, это связано с увеличением объëма электроэнергии, поставляемой по перетоку из России, сообщила сегодня пресс-служба "Черноморэнерго".

Согласно опубликованному графику, на большинстве высоковольтных линий электричество решено отключать дважды в сутки, ночью и днем, суммарно на три часа.

"Для абонентов, питающихся с ИнгурГЭС, график ограничений остаётся без изменений из-за недостаточного объема притока воды в Джварское водохранилище. В случае увеличения притока график будет скорректирован", - говорится в публикации в телеграм-канале "Черноморэнерго".

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" принадлежат грузинскому государству. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Напомним, 12 января в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электричества из-за его дефицита. В соответствии с графиком электроснабжение прекращалось на четыре часа в сутки. 13 января ограничения были смягчены, и срок отключения сократился до двух часов в сутки.

В ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России, это произошло в третий раз за два года.

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