Семь жителей Волгоградской области погибли на Украине

24 марта 2023, 01:56

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Александр Леонтьев, Сергей Кувакин, сержант Илья Марченко, Гурген Хачатрян, Артем Афанасьев, Даниил Шафиков и Геннадий Тарбушин погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 299 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", мобилизованный предприниматель из города Новоаннинский Вячеслав Выборнов стал 292-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Администрация Камышинского района 23 марта сообщила о гибели в ходе военной операции на Украине 35-летнего Александра Леонтьева. Прощание с ним состоится 24 марта, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

О гибели еще шести волгоградцев стало известно из отчета о передаче родным погибших орденов Мужества. В ходе военной операции на Украине погибли старший прапорщик Сергей Кувакин, сержант Илья Марченко, рядовые Гурген Хачатрян, Артем Афанасьев, Даниил Шафиков и Геннадий Тарбушин, следует из сообщения на сайте музея "Сталинградская битва", где 23 марта состоялось передача наград.

Сергею Кувакину было 46 лет, он был похоронен в Волгограде 22 июля 2022 года. У него остались жена и ребенок, сообщило в тот же день издание V1.

Уроженцу города Фролово Илье Марченко было 44 года, он отправился на Украину в рамках частичной мобилизации. До этого работал трактористом, у него осталась 16-летняя дочь, говорится в публикации издания от 23 марта.

Контрактнику Артему Афанасьеву как и мобилизованному Даниилу Шафикову был 21 год. Геннадию Тарбушину было 25 лет, до мобилизации работал сварщиком, отмечается в материале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 299 жителей Волгоградской области. Регион стал лидером по числу погибших в Южном федеральном округе. Всего власти и силовики к 00.30 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1657 жителей юга России, в том числе 924 жителей СКФО и 733 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе специальной военной операции, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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