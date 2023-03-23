23 марта 2023, 11:27

Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине

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На Украине погиб предприниматель из города Новоаннинский Вячеслав Выборнов, который ранее был мобилизован, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 292 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта стало известно, что на Украине погиб Росгвардеец Владислав Шабунин. Он стал, по меньшей мере, 291-м жителем Волгоградской области, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб предприниматель из города Новоаннинский Вячеслав Выборнов, который ранее был мобилизован. У него остались супруга и два сына, сообщила 22 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Новоаннинского района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 292 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе специальной военной операции, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели в военной операции жителя Камышинского района", "Подтверждена гибель на Украине девяти жителей Волгоградской области", "Два жителя Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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