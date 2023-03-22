Подтверждена гибель на Украине росгвардейца из Волгоградской области

22 марта 2023, 14:29

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Рядовой Владислав Шабунин погиб в военной операции на Украине, сообщила Росгвардия. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 291 жителя Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта в военкомате сообщили, что в Светлоярском районе похоронен 44-летний Александр Левшин, погибший в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 290 жителей Волгоградской области.

Начальник управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков и его заместитель посетили мать росгвардейца Владислава Шабунина, погибшего в военной операции, сообщила сегодня пресс-служба управления.

Рядовой Владислав Шабунин родился в 1999 году в Волгоградской области, служил в одном из соединений войск Нацгвардии и погиб 22 марта 2022 года "при выполнении служебно-боевых задач", говорится в публикации на сайте управления Росгвардии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 291 жителя Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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