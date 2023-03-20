Следственный комитет по Республики Дагестан. Фото: https://dagestan.sledcom.ru

20 марта 2023, 12:56

Житель Дагестана обвинен в аферах с выплатами "чернобыльцам"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Передано в суд дело жителя Дагестана, обвиненного в незаконном получении и обналичивании жилищных сертификатов, положенных ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2022 года следователи сообщили о начале расследования дела о мошенничестве при получении выплат. По их версии, шесть человек в 2017-2020 годах по фиктивным документам получили в Бабаюртовском районе жилищные сертификаты, положенные ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, обналичили их и похитили более 50 миллионов рублей.

Завершено расследование уголовного дела жителя Дагестана, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану.

По версии следствия, в 2017-2020 годах обвиняемый вступил в сговор с шестью ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающими в Бабаюртовском районе, для получения сертификата на жилье, чтобы затем заключить фиктивные договоры купли-продажи жилья.

"На основании указанных фиктивных актов и других предоставленных документов, уполномоченные сотрудники администрации МО «Бабаюртовский район» сформировали учетные дела, которые направили в Министерство труда и социального развития республики для рассмотрения. По результатам рассмотрения документов шести ликвидаторам были выданы государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в общей сумме более 52 млн. рублей, которые были обналичены и переданы обвиняемому и иным участниками организованной группы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело было выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. "В отношении других участников организованной группы расследование продолжается", - говорится в публикации.

Часть 4 статьи 159.2 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Обвиняемые по делу о выплатах чернобыльцам в Кабардино-Балкарии получили условные сроки", "Житель Чечни обвинен в незаконном получении льгот на 5,5 млн", "Жительница Дагестана заподозрена в мошенничестве с выплатами на 4,7 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 марта 2023, 12:06

  • Бахтияр Гаджиев попросил содействия в освобождении у Ильхама Алиева

    Оппозиционер Бахтияр Гаджиев обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в освобождении из-под стражи. Адвокат оппозиционера Ровшана Рагимли и правозащитник Зафар Ахмедов выразили надежду, что необоснованное уголовное преследование Гаджиева будет прекращено.

20 марта 2023, 11:42

20 марта 2023, 11:09

20 марта 2023, 10:22

20 марта 2023, 09:27

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи