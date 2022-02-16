Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

16 февраля 2022, 15:00

Шесть жителей Дагестана заподозрены в мошенничестве с выплатами на 54 миллиона

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть человек в Бабаюртовском районе обманом получили жилищные сертификаты, положенные ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, обналичили их и похитили деньги, причинив бюджету ущерб на 54 миллиона рублей, предположили следователи.

По версии следствия, в 2017-2020 годах шесть жителей Дагестана, решив получить соцвыплаты на жилье, положенные участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, обратились в администрацию Бабаюртовского района с заявлением о включении их в список участников федеральной программы.

Сотрудники администрации района составили акты обследования их жилищных условий, "где в нарушение законодательства отразили несоответствующие действительности сведения о проживании в жилище завышенного количества родственников подозреваемых и необходимости улучшения жилищных условий", сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану.

"На основании указанных фиктивных актов и других предоставленных подозреваемыми документов, уполномоченными сотрудниками администрации МО «Бабаюртовский район» сформированы учетные дела, которые для рассмотрения направлены в Министерство труда и социального развития республики", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Рассмотрев документы, в министерстве выдали заявителям жилищные сертификаты о предоставлении соцвыплаты на приобретение жилья в размере около 9 миллионов рублей каждому, а подозреваемые обналичили эти деньги и распорядились по своему усмотрению, считают следователи. "Противоправными действиями подозреваемых Минтруду РД причинен материальный ущерб", - отмечается в публикации.

В отношении шести подозреваемых возбуждены шесть уголовных дел по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере). "Будут приняты все меры, направленные на возмещение подозреваемыми причиненного ущерба. Кроме этого, следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации Бабаюртовского района и Министерства труда и социального развития республики", - заявило ведомство.

Часть 4 статьи 159.2 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Администрация Бабаюртовского района и Минтруда Дагестана, по состоянию на 15.00 мск, не прокомментировали на своих сайтах и в Instagram-аккаунтах версию следствия.

Примечание:

"Обвиняемые по делу о выплатах чернобыльцам в Кабардино-Балкарии получили условные сроки", "Житель Чечни обвинен в незаконном получении льгот на 5,5 млн", "Жительница Дагестана заподозрена в мошенничестве с выплатами на 4,7 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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