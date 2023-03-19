19 марта 2023, 01:45

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Из-за сильного ветра временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, сообщили спасатели.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году.

Работа Керченской паромной переправы приостановлена сегодня ночью в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По данным Главного управления МЧС по Крыму, работа приостановлена из-за ветра, пишет сегодня, 19 марта "Интерфакс".

В телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края, где обычно публикуются новости о ситуации с очередью на паромы, к 00.30 мск не сообщается о приостановке работы переправы.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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