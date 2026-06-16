Режим ЧС введен на всей территории Крымского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Крымском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за подтоплений из-за прорыва дамбы на реке Кубань, затоплены хутор Западный и садовое товарищество.

Как писал "Кавказский узел", на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого в Крымском районе Кубани введен режим ЧС из-за риска перелива воды на сбросном Афипском канале.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всего Крымского района Краснодарского края из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, пишет 15 июня "Интерфакс" со ссылкой на сообщение районной администрации в мессенджере Max.

Вода из промоины на дамбе уже затопила хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество "Йодник", под угрозой затопления находится Троицкое, а также населенные пункты Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений.

Всего затоплено 5,3 тысячи га земель сельхозназначения, на площади около 4,7 га зафиксирована гибель сельскохозяйственных культур, главным образом озимой пшеницы.

В настоящее время ведутся земляные работы, воду перекачивают насосами. По данным местных властей, на совещании обсудили варианты ремонта дамбы, окончательное решение будет принято после экспертизы и работы проектировщиков.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие сутки в Крымске осадков не ожидается. Ночью температура воздуха +19 градусов, днем + 26. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.