Миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе

18 марта 2023, 07:19

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В Мартунинском и Шушинском районах миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

Как информировал "Кавказский узел", 15 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские военные подверглись обстрелам в зоне карабахского конфликта, после чего открыли ответный огонь. На следующий день полиция Нагорного Карабаха заявила, что трое мирных жителей во время сельхозработ были обстреляны с азербайджанской стороны в Арамарасской долине.

Миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушения режима прекращения огня, сообщило 17 марта на своем сайте министерство обороны России.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. По данным фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", – отметило ведомство.

Напомним, азербайджанское название города Шуши – Шуша, а Мартуни – Ходжавенд.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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