Армянские активисты призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана в Карабахе

09 марта 2023, 02:28

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Представители гражданского общества в Армении призвали международные организации осудить убийство армянских полицейских в Нагорном Карабахе, защитить права карабахских армян на жизнь и требовать исполнения решения суда в Гааге по Лачинскому коридору.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. Активисты в Степанакерте уже два дня проводят акцию протеста у входа на базу российских военных, требуя от миротворцев исполнения обязательств.

Представители гражданского общества в Армении обратились к своим международным партнерам с призывом решительно и недвусмысленно осудить убийство азербайджанскими военнослужащими трех сотрудников карабахской полиции. Авторы заявления настаивают, что инцидент 5 марта мог произойти "только по указанию и под покровительством высшего руководства Азербайджана", передал корреспондент "Кавказского узла".

"Вместо того, чтобы обеспечить независимое расследование инцидента, официальный Баку, пытаясь оправдать убийство, распространяет ложную информацию, якобы пресекли "перевозку военной техники, боеприпасов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах", - отмечается в распространенном заявлении активистов. При этом армянская сторона неоднократно предлагала развернуть в Нагорном Карабахе международную миссию для наблюдения за предполагаемой поставкой оружия и установления таких фактов, в отсутствие такой миссии подобные случаи насилия будут повторяться, подчеркивают авторы заявления.

"Такие грубые преступления могут повторяться и потому, что президент Азербайджана (Ильхам) Алиев решил игнорировать международное сообщество, открыто заявив, что "могут быть призывы, заявления, но нам не нужно обращать на них внимание. Мы отвечаем на эти призывы просто из политической вежливости, но это никак не может изменить нашу позицию. Это фактически означает, что осуждения со стороны международного сообщества недостаточно, необходимы конкретные меры для Азербайджана и азербайджанских чиновников", - говорится в заявлении.

Авторы заявления также подчеркнули, что нападение на армянских полицейских произошло через 10 дней после решения Международного суда, обязавшего азербайджанские власти обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов по Бердзорскому коридору в обоих направлениях.

"Алиев не только не выполняет решение суда, но и не стесняется прибегать к кровавым средствам, чтобы держать население Нагорного Карабахе в страхе. До убийства полицейских азербайджанские ВС обстреляли мирных жителей, выполняющих сельхозработы. Азербайджан, согласно официальным сообщениям Нагорного Карабаха, передал по своим каналам, что либо народ Карабаха пойдет на интеграцию, либо не будет решения существующих проблем, наоборот, будет еще хуже", - отметили представители гражданского общества, добавив, что "налицо не только признаки военной эскалации, но и намерения проведения Азербайджаном этнических чисток".

Авторы заявления отмечают, что международные партнеры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении политические и юридические инструменты для защиты права карабахских армян на жизнь. Международное сообщество должно решительно осудить действия азербайджанский военных и потребовать от Азербайджана обеспечить необходимые условия для размещения в Нагорном Карабахе миссии ООН для оценки положения в области прав человека и безопасности местного населения. Также, по словам авторов заявления, международное сообщество должно добиваться от Азербайджана исполнения решения Международного суда, расследования инцидента 5 марта и наказания виновных.

К заявлению присоединились Фонд развития демократии, Международный Антикоррупционный центр Transparency, НКО "Защита прав без границ", Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассоциации, Клуб журналистов "Аспарез", Союз информированных граждан, НКО "За равные права", Аналитический центр НПО по глобализации и региональному сотрудничеству, НПО "Диалог мира", Клуб публичной журналистики.

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