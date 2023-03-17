Жители армянского села в Турции заявили об угрозе распада общины

17 марта 2023, 21:48

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В единственном армянском селе в Турции Вакыфлы после землетрясений разрушены почти все дома и армянская церковь святой Марии, часть жителей покинула село. Жители выразили опасения, что из-за стихийного бедствия село может опустеть.

Как писал "Кавказский узел", Вакыфлы является единственным армянским селом в Турции. Церковь в Вакыфлы – действующая, в ней отмечаются главные праздники Армянской апостольской церкви. Конституционный суд Турции 9 января постановил, что изъятие в пользу государства имущества Армянской апостольской церкви в селе Вакыфлы, а также госпиталя Святого Спасителя в Стамбуле является нарушением статьи Конституции о праве на собственность.

Землетрясения разрушили дома и церковь в Вакыфлы

Семисотлетняя армянская церковь Святой Марии в селении Вакыфлы, самой южной турецкой провинции Хатай разрушена после повторного двойного землетрясения, произошедшего 20 февраля, спустя две недели после разрушительного землетрясения 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше, названного "катастрофой века", сообщил агентству Anadolu местный чиновник.

Местные власти закрыли церковь для богослужений после землетрясения 6 февраля, сообщил Anadolu Берч Картун, глава муниципалитета Вакыфлы. "Церковь была почти полностью разрушена во время последнего землетрясения. Теперь (после землетрясения 20 февраля - прим. "Кавказского узла") она непригодна для богослужений. Ее внешние стены рухнули, внутри много повреждений. В настоящее время богослужение в церкви запрещено. Войти в здание невозможно", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Согласно последним официальным данным, от землетрясений 6 февраля пострадали более 14 миллионов человек, а число погибших превысило 49 тысяч человек. 20 февраля эпицентром новых толчков стал район Дефне, по меньшей мере шесть человек погибли и еще 294 получили ранения

В самой деревне Вакыфлы жертв нет, однако на фоне разрушений она может опустеть и прекратить свое существование, отмечают турецкие СМИ, пообщавшиеся с местными жителями.

Жители опасаются исхода сельчан из Вакыфлы

Тридцать из сорока имеющихся в Вакыфлы малоэтажных каменных домов, окруженных апельсиновыми и лимонными садами, сильно повреждены, а после повторного сильного землетрясения 130 жителей оставались без электричества, сообщало издание Voice of Turkey.

"Вакыфлы - это все, что у нас есть, единственная армянская деревня в Турции. Это наш дом. Видя это, мое сердце разрывается. <...> Эта деревня крошечная. Наши дети предпочитают жить в Стамбуле... После этой катастрофы я не знаю, сколько придется восстанавливать деревню. Я очень боюсь, что большинство людей уедут, и деревня будет заброшена", - привело издание слова 67-летнего пенсионера Масиса.

Оставшись без отопления, люди согревались чаем, рассказала другая местная жительница, 64-летняя Армен Хергель. "Нам нужно отопление. Мы пытаемся согреться, выпивая чай, но ночи холодные и действительно страшные в полной темноте и с постоянными подземными толчками", - сообщила женщина.

Вакыфлы расположено на горе Муса-Даг в провинции Хатай, в селе насчитывается 35 домохозяйств. Жители деревни говорят между собой на местном диалекте: армянский, разбавленный турецкими и арабскими словами, пишет издание.

В Вакыфлы повреждено и здание школы. Жители села не пострадали, пишет государственный телеканал TRT на русском. Глава селения Берч Картун заявил изданию, что Вакыфлы - одно из редких мест в Хатае, где нет жертв среди населения. Картун сообщил, что в городе Хатай в результате землетрясения погибли шесть этнических армян.



Власти Турции с первого дня бедствия обеспечили Вакыфлы всем необходимым

Берч Картун рассказал, что серьезные повреждения в результате второго землетрясения с эпицентром в Хатае получили и дома местных жителей. "Некоторые дома были полностью разрушены. В настоящее время ни в один из домов нельзя войти, повсюду трещины. Люди живут в палатках", - сказал Картун.

Один из бывших председателей армянской общины Гарбис Куш напомнил, что многие провинции пострадали от землетрясений, которые произошли с 6 февраля. "У нас плохое положение, но все в таком же положении. Мы больше не можем войти в наши дома и работать У нас нет человеческих потерь, мы рады этому, но все остальное очень плохо", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла"

Воодушевленные помощью, которую селение получило после мощных землетрясений в начале февраля, группа турецких граждан армянского происхождения в Хатае, на юге Турции, теперь просит перенаправить помощь в районы, где больше всего нуждаются в ней.

Четверть жителей покинули селение после землетрясения

Несмотря на то, что в деревне никто не погиб, около 30 из 130 жителей селения перебрались в Стамбул из-за страха повторения подземных толчков, сообщает Anadolu. Армянская патриархия выезда автобусом в Стамбул около 45 человек — 30 местных жителей и 15 жителей близлежащего Искендеруна — покинули этот район, отметил Барч Картун.

Сейчас местные жители живут на закрытой территории чайного сада в деревне. "Мы устроили здесь собственную кухню, сами готовим завтраки, обеды и ужины за счет пожертвований", - рассказал Картун.

Оханнес Кескин, другой местный житель, также выразил благодарность благотворителям, назвав помощь, оказанную Вакыфлы "невероятной".

Из культовых сооружений помимо церкви в деревне находится Дерево Моисея, зарегистрированное как монументальное дерево в 1981 году и предположительно посаженное пророком Моисеем и выращенное с помощью "воды бессмертия", оно не пострадало от землетрясений.

Армения 12 и 14 февраля направила партии гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Турцию через мост Маргара на сухопутной границе, на этом фоне главы МИД двух стран обсудили детали открытия армяно-турецкой границы. Сухопутная граница Армении и Турции была закрыта турецкой стороной еще в 1993 году в связи тем, что Турция поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте. Полноценное открытие армяно-турецкой границы влечет политические риски для Турции, а подлинная нормализация отношений между двумя странами упирается в принципиальные противоречия, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Ереване.

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