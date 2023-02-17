Политологи оценили перспективы нормализации армяно-турецких отношений

17 февраля 2023, 05:13

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Полноценное открытие армяно-турецкой границы влечет политические риски для Турции, а подлинная нормализация отношений между двумя странами упирается в принципиальные противоречия, в том числе геноцида армян и Карсского договора, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", Армения 12 и 14 февраля направила партии гуманитарной помощи в Турцию через мост Маргара на сухопутной границе, на этом фоне главы МИД двух стран обсудили детали открытия армяно-турецкой границы. Сухопутная граница Армении и Турции была закрыта турецкой стороной еще в 1993 году в связи тем, что Турция поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте. Отправка помощи и спасателей в Турцию говорит о стремлении властей Армении поскорее наладить отношения, сочли армянские политологи.

6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых, по данным на 16 февраля, погибли 36 137 человек, более 105 тысяч получили ранения. В тот же день произошло землетрясение и в Сирии, число его жертв составило не менее 5800 человек, пострадало более пяти тысяч человек. Среди погибших в Турции есть пять граждан Грузии и 10 граждан Азербайджана.

Перспектива нормализации армяно-турецких отношений зависит от позиции Турции, а именно от выдвигаемых ею предварительных условий, считает тюрколог Рубен Сафрастян. Предусловиями турецкой стороны для Армении являются, по его словам, открытие транспортного коридора через Сюник (Зангезурского коридора) и признание территориальной целостности Азербайджана с Нагорным Карабахом в его составе.

«Турция заявляет, что готова на переговоры без предусловий, но на самом деле турецкие лидеры, в том числе (президент Турции Реджеп) Эрдоган, открыто выдвигают требования. И если на первом этапе переговорного процесса турецкие требования касаются коридора и отказа от Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла", то на следующих этапах это будет требования отказа от международного признания геноцида армян в 1915-1923 годах, а также признание Карсского договора», - заявил тюрколог корреспонденту «Кавказского узла».

В 1921 году под давлением Советской России правительство Армении подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. 16 марта 1921 года в Москве представители правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции, существующую до сих пор. Лозаннский мирный договор 1923 года установил границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в ее современных границах. Добрососедские отношения между Арменией и Турцией возможны, если Турция признает геноцид армян и согласится возместить ущерб, причиненный по Карсскому договору, заявил ранее политолог Андриас Гукасян.

Армении не следует идти на уступки в ущерб национальным интересам, подчеркнул Сафрастян. «Если Армения не пойдет на существенные принципиальные уступки, то Турция границу не откроет. Все зависит от армянских властей, принимать турецкие требования или нет», - сказал он.

Тюрколог добавил, что политические позиции Турции на мировой арене ослабнут после катастрофического землетрясения. «Чтобы справиться с его последствиями, Турции нужны будут иностранные инвестиции, которые в значительной части будут американские. Это усилит зависимость Турции от США, которые выступают за нормализацию армяно-турецких отношений, и усилят свое давления на Турцию», - предположил он.

Открытие армяно-турецкой границы, если оно и произойдет, еще не будет означать нормализацию отношений, считает политолог Ара Папян. «Фундаментальный вопрос в армяно-турецких отношениях, без которого нормализации не будет – где проходит армяно-турецкая граница. Иначе придется констатировать, что на Армению оказывается давление, чтобы заставить признать итоги агрессивной войны кемалистской Турции против Армении в 1920 году, в частности, Карсский договор», - заявил он «Кавказскому узлу».

Открытие границы выгодно крупным армянским олигархам, но на некоторых отраслях экономики оно скажется негативно. «Больше всего пострадает сельскохозяйственная отрасль, в которой занято около 600 тысяч человек. Они не в состоянии будут противостоять турецким продуктам», - отметил политолог.

Вместе с тем Папян до выразил скептицизм касательно перспектив открытия армяно-турецкой границы. По его мнению, в открытии границ не заинтересована Турция, которая видит угрозу в армянской государственности.

«В каком-то смысле будут говорить, что граница открыта, но она не будет полноценно действовать, как граница Грузии и Турции. Будут действовать ограничения, в том числе на определенные товары. Кроме того, отсутствие дипотношений создаст дополнительные проблемы, потому что неизвестно, кто будет защищать интересы армянских граждан, кто будет оказывать консульские услуги», - пояснил он.

Политолог Андриас Гукасян также скептически оценил перспективу налаживания отношения с Турцией. «Максимум, чего смогут добиться – открытие границы, но и это не нужно Турции. Для нее территория исторической Армении – взрывоопасный регион, населенный курдами, которых в Турции считают неблагонадежными. И турецкие лидеры опасаются, что если границу откроют, курдское движение получит тыл, а в этом Турция не заинтересована. Поэтому вероятность, что границу откроют, минимальная», - заявил он «Кавказскому узлу».

Основой для нормализации отношений может стать признание Турцией геноцида армян, считает Гукасян. «Пока речь не идет о нормализации отношений в полной мере, только об открытии границы и установлении дипотношений. Тема границы актуальна в контексте Хельсинкского акта, согласно которому, европейские границы не могут быть закрыты. Какими будут армяно-турецкие отношения, зависит от Армении и Турции, но граница не может быть закрыта, это обязательство Армении и Турции перед третьими странами. Поэтому сверхдержавы выступают за открытие границ без предусловий», - сказал он.

Какие-либо политические требования, даже если Армения согласится их выполнить, не будут признаны международным сообществом, добавил Гукасян. «Потому что из этого вытекает, что Хельсинкский акт имеет не безусловный характер, и можно выдвигать политические условия, но тогда рушится вся концепция Хельсинкского акта», - пояснил политолог.

Предусловия Турции Гукасян связывает с предстоящими президентскими выборами и намерениями Эрдогана переизбраться. При этом Гукасян отмечает, что статус Нагорного Карабаха не может определиться вне Минской конференции ОБСЕ, в которую кроме Армении и Азербайджана, входят еще девять стран, в том числе США, Франция и Россия. «Между ними должен быть консенсус, чтобы определить статус Арцаха (Нагорного Карабаха). И если Армения и Азербайджан выйдут из Минской конференции и заключат мирный договор, этот договор не будет иметь правовой силы», - считает политолог.

Требование Турции отказаться от международного признания Геноцида армян мировое сообщество расценит как принуждение, утверждает Гукасян. «Геноцид признали США, Франция, Европарламент, европейские страны, и какое-либо действие Армении против признания повлечет международный скандал. Турция тратит колоссальные средства на пропаганду, что если Армения откажется от международного признания геноцида, то армянам станет жить хорошо. В Конституции Армении нужно закрепить, что отношения с Турцией могут быть налажены, только если Турция признает геноцид армян, а также неоспоримость права народа Арцаха на самоопределение», - подчеркнул политолог, отметив, что подобный прецедент в мировой практике существует между Ирландией и Великобританией.

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