Армения реакцией на землетрясение подтвердила готовность к примирению с Турцией

16 февраля 2023, 17:47

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Отправка помощи и спасателей в Турцию стала сигналом о стремлении властей Армении поскорее наладить отношения с Турцией, сочли армянские политологи. У Турции тоже есть интерес к примирению с Арменией, но она будет увязывать этот процесс с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, предположили азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля МИД Армении сообщил, что 100 тонн гуманитарной помощи доставлены в Турцию через мост Маргара на сухопутной границе. Сухопутная граница Армении и Турции была закрыта турецкой стороной еще в 1993 году в связи тем, что Турция поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте. Грузовики со второй партией гуманитарной помощи из Армении 14 февраля пересекли границу Турции. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в тот же день сообщил, что на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил детали открытия армяно-турецкой границы.

6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых, по данным на 16 февраля, погибли 36 137 человек, более 105 тысяч получили ранения. В тот же день произошло землетрясение и в Сирии, число его жертв составило не менее 5800 человек, пострадало более пяти тысяч человек. Среди погибших в Турции есть пять граждан Грузии и 10 граждан Азербайджана.

Отправкой помощи Армения обозначила стремление улучшить отношения с Турцией

Помощь от Армении Турции - не только гуманитарный жест, но и сигнал о готовности искать компромиссы для нормализации отношений, заявил корреспонденту "Кавказского узла" армянский политолог, глава Центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. "Сыграл не только фактор гуманистических побуждений, но и ожидания, что оказание помощи даст шанс для нормализации отношений", - считает он.

При этом Григорян затруднился спрогнозировать, на какие компромиссы готовы армянские власти для нормализации отношений с Турцией. "Армянская сторона всегда подчеркивала готовность открыть границу без каких-либо условий. Такая позиция властей становится в Армении поводом для критики, что не выдвигают требование к Турции признать геноцид армян 19915-1923 годов. Или же требование, чтобы Турция отказалась связывать нормализацию армяно-турецких отношений с отношениями Армении и Азербайджана", - отметил политолог.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали политологи.

Бывший редактор отдела политических новостей Первого Общественного телевидения Армении, политолог Армен Варданян согласен с мнением, что отправка гуманитарной помощи и спасателей в Турцию была и гуманитарным жестом, и сигналом о готовности Армении к серьезным шагам для решения проблем в двусторонних отношениях. Но в ближайшей перспективе этим двум странам вряд ли удастся урегулировать отношения, считает он.

"Турция выдвигает условия. Не исключаю, что в отдельных вопросах, таких как открытие границы для граждан третьих стран, будут подвижки. Однако окончательно урегулировать отношения не удастся из-за условий, которые выдвигает Турция. Азербайджанский фактор Турция всегда ставила в основу урегулирования отношений с Арменией, а Азербайджан даст согласие на урегулирование армяно-турецких отношений только если Армения откажется от Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и подпишет мирный договор. Но Армения придерживается политики "установление отношений без предусловий" и не станет выполнять какие-либо требования для установления отношений с Турцией", - сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Главред русской версии портала Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян считает, что если бы вопрос отправки помощи в Турцию был для Армении исключительно гуманитарным, то эту помощь отправили бы через Грузию. "Открытие армяно-турецкой границы – это не только символический жест, это может быть частью программы открытия границы для граждан третьих стран. Не исключаю, что следующим шагом будет перевозка помощи от Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева. - Прим. "Кавказского узла") через Джермук, Ерасх и Маргару в Турцию", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, открытие границы, форсирование урегулирования и установления дружеских отношений может снять вопрос о размещении в Армении европейских наблюдателей, добавила Айрумян. "Никол Пашинян может сказать европейским партнерам на Мюнхенской конференции, что проблемы решены и уже нет необходимости в отправке европейской миссии", - предположила политобозреватель.

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 23 января договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии. Европейская мониторинговая миссия повысит безопасность Армении и лишит Азербайджан возможности обострять ситуацию на границе, при этом Евросоюз подает сигнал, что готов заменить Россию в регионе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Решение об отправке гуманитарной помощи и спасателей в Турцию вызвало негатив в армянском обществе из-за роли Турции в 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, поделился своими наблюдениями Армен Варданян. "Турция оказала поддержку Азербайджану, в том числе военную. И это не могло не сказаться на отношении общества к Турции. Но роль властей в том, чтобы, невзирая на критику, проводить политику, исходящую из интересов государства. Даже если бы власти ограничились словами соболезнования, нашлись бы те, кто раскритиковал их за это", - считает политолог.

Наира Айрумян, в свою очередь, считает, что в армянском обществе решение об отправке помощи и спасателей в Турцию не вызвало больших протестов. "Но есть, конечно, люди, которые считают, что в условиях гуманитарного кризиса в Арцахе, отсутствия раскаяния Турции за геноцид армян 1915-1923 годов стоило ограничиться тем, чтобы выразить соболезнования и изъявить готовность помочь", - отметила Айрумян.

Отношения Еревана и Анкары развиваются в связке с урегулированием карабахского конфликта

Отправка Арменией спасателей в зону землетрясения в Турции и гуманитарной помощи для пострадавших является знаком готовности и заинтересованности Еревана к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества с Анкарой, уверен член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"Армения еще в 2009 году подписала цюрихские протоколы с Турцией, подтверждающие намерения сторон установить отношения. Однако тогда процесс был сорван. Против этого выступили как Азербайджан, который напоминал Анкаре об обязательствах не иметь никаких отношений с Арменией до освобождения территорий Азербайджана, так и Россия, которая опасалась активизации роли Турции на Южном Кавказе. Но после войны 2020 года ситуация в регионе изменилась. Азербайджан освободил (вернул под свой контроль. - Прим. "Кавказского узла") большую часть своих территорий. С другой стороны, присутствие Турции в регионе стало реальностью, с которой Москва вынуждена считаться. Более того, за последнее десятилетие Россия и Турция стали активными партнерами, и даже сейчас военные двух стран сотрудничают в совместном мониторинговом центре в Карабахе – в Агдамском районе", - сказал Джуварлы.

По его словам, Армения использует ситуацию с землетрясением как возможность демонстрировать свою волю к установлению отношений с Турцией. Сложившаяся ситуация позволила вновь задействовать сухопутную границу между двумя странами, которая была закрыта с 1993 года. Гуманитарная помощь в Турцию была отправлена по пограничному автомобильному мосту Маргара.

"Сразу после этого события обе стороны заговорили о приведении моста к современным требованиям грузоперевозок. Все это может способствовать в целом восстановлению транспортных коммуникаций в регионе, включая открытие Зангезурского коридора. То есть, открыв сначала автомобильную дорогу, а потом восстановив и железнодорожное сообщение с Турцией по существующей магистрали Гюмри-Карс, Армения может стать транзитной страной для международных перевозок по коридорам Восток-Запад и Юг-Запад. Для этого надо будет лишь запустить Зангезурский коридор. Тогда через Армению пойдут грузы в Турцию не только из Центральной Азии, но и из Ирана. Естественно, движение последует и в обратном направлении», - объяснил Джуварлы.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре и в начале ноября 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, который унес жизни 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По мнению Тогрула Джуварлы, Армения рассматривает возможность нормализации отношений с Турцией как со страной-членом НАТО также для того, чтобы "оторваться от России". Вместе с тем, он уверен, что вопрос нормализации отношений Армении с Турцией будет решаться в пакете с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Баку и Ереван близки к достижению мирного соглашения, и уже ведутся обсуждения по конкретным проектам договора. 6 октября 2022 года в Праге руководители Азербайджана и Армении достигли согласия урегулировать отношения на основе взаимного признания границ двух республик на момент распада СССР. Пока камнем преткновения является вопрос о дальнейшей судьбе армян Карабаха. Армения настаивает на создании международного механизма решения этого вопроса. Азербайджан же считает это своим внутренним вопросом. Однако экономические выгоды от будущего мира могут способствовать достижению компромиссных решений. Мир с Азербайджаном и Турцией позволит Армении выйти из тупика и региональной изоляции, активизировать партнерство с Западом", - сказал Джуварлы.

Азербайджанской стороне направлен итоговый вариант мирного соглашения, работа над которым была завершена 15 февраля. Армения готова подписать договор при условии наличия в нем эффективной системы сдерживания и противовесов, исключающих нарушение перемирия, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Международные усилия по ликвидации последствий землетрясения в Турции могут способствовать переформатированию политических отношений на Южном Кавказе, считает обозреватель азербайджанского информационного агентства Turan Тофиг Тюркель.

"Руководство Армении, несмотря на негативное восприятие националистически настроенных сил в этой стране, приняло решение о направлении спасателей и гумпомощи в Турцию. Это является сигналом того, что Ереван готов к форсированию процесса нормализации отношений с Анкарой, который начался после войны 2020 года в регионе", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

Турция также готова к встречным шагам и развитию диалога с Ереваном, считает аналитик. "Анкара и Ереван уже ранее достигли соглашения о прямых авиаперевозках и в принципе одобрили решение об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран. Последние события и фактическое использование сухопутной дороги между двумя странами впервые за последние 30 лет может форсировать процесс открытия транспортных коммуникаций между двумя странами в полной мере. Однако Турция будет вести этот процесс в согласовании с Азербайджаном и путем достижения решений по всему спектру вопросов отношений между Турцией и Арменией, Арменией и Азербайджаном. Анкара не станет принимать шагов в ущерб интересам Азербайджана, поскольку в таком случае преимущества от нормализации ее отношений с Арменией будут нивелированы осложнениями в связях с Баку", - сказал аналитик.

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