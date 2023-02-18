Армянские спасатели вернулись из Турции

18 февраля 2023, 17:33

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Спасатели, направленные в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения, вернулись в Армению. Поисково-спасательные операции планируется завершить 19 февраля, сообщили сегодня власти Турции.

Как писал "Кавказский узел", после землетрясения в Турции власти стран Южного Кавказа направили туда спасателей. Так, премьер-министр Грузии распорядился направить в Турцию спасателей и технику для помощи в разборе завалов. Азербайджан направил 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении 8 февраля сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим.

6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых, по данным на 16 февраля, погибли 36 137 человек, более 105 тысяч получили ранения. В Сирии погибли не менее 5800 человек, пострадали более пяти тысяч человек. Среди погибших в Турции - пять граждан Грузии и 10 граждан Азербайджана.

Армянская поисково-спасательная команда завершила в Турции свою миссию по разбору завалов после землетрясения и 17 февраля вернулась в Армению через армяно-турецкую границу по мосту Маргара, сообщает "Новости-Армения".

Армянские спасатели в сотрудничестве с другими международными командами извлекли из-под обломков трех живых пострадавших и тела 10 погибших, пишет издание.

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, сообщил сегодня глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер. "На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч человек вывезены из зоны бедствия в другие районы", - сказал он.

Поисково-спасательные операции еще продолжаются, однако к вечеру 19 февраля "в основном завершатся", отметил он. "Сейчас особо интенсивно работы идут в Хатае, где на завалах находятся 13 тысяч спасателей", - приводит слова Сезера ТАСС.

Напомним, 12 февраля МИД Армении сообщил, что 100 тонн гуманитарной помощи доставлены в Турцию через мост Маргара на сухопутной границе. Сухопутная граница Армении и Турции была закрыта турецкой стороной еще в 1993 году в связи тем, что Турция поддерживала Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

14 февраля Армения направила вторую партию гуманитарной помощи в Турцию через мост Маргара. На этом фоне главы МИД двух стран обсудили детали открытия армяно-турецкой границы. Отправка помощи и спасателей в Турцию говорит о стремлении властей Армении поскорее наладить отношения, указали армянские политологи.

У Турции тоже есть интерес к примирению с Арменией, но она будет увязывать этот процесс с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, предположили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. Нормализация армяно-турецких отношений не будет быстрой, спрогнозировали российские политологи.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали тогда политологи.

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