Участники акции в Ереване напомнили о разделе Армении по Московскому договору

16 марта 2023, 16:04

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Сторонники Европейской партии Армении провели акцию у посольства России, приуроченную к 102-й годовщине Московского договора, по которому часть земель Армении отошла к Турции.

"Кавказский узел" писал, что Армения 12 и 14 февраля направила партии гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Турцию через мост Маргара на сухопутной границе, на этом фоне главы МИД двух стран обсудили детали открытия армяно-турецкой границы. Сухопутная граница Армении и Турции была закрыта турецкой стороной еще в 1993 году в связи тем, что Турция поддерживала Азербайджан в карабахском конфликте. Полноценное открытие армяно-турецкой границы влечет политические риски для Турции, а подлинная нормализация отношений между двумя странами упирается в принципиальные противоречия, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Ереване.

16 марта 1921 года в Москве представители правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции и СССР. Таким образом, Западная Армения (Карсская область, Сурмалинские провинции и гора Арарат) отошла Турции, а Нахичевань отдали под протекторат Советскому Азербайджану. На его основе под давлением Советской России правительство Армении подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. Добрососедские отношения между Арменией и Турцией возможны, если Турция признает геноцид армян и согласится возместить ущерб, причиненный по Карсскому договору, заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян.

Сторонники Европейской партии Армении организовали возле здания посольства России в Ереване протестную акцию против подписанного 16 марта 1921 года партией большевиков РСФСР и представителями Национального собрания Турции "Московского договора". Участники акции держали в руках государственные флаги Армении, флаг Евросоюза.

Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян считает "договор между советской Россией и кемалистской Турцией, между Лениным и Кемалем преступным пактом", который Республика Армения была уничтожена как государство. "Армения была захвачена и разделена между советской Россией, кемалистской Турцией и советским Азербайджаном. 102 года спустя мы тут собрались сказать, что ничего не забыто и никому мы это преступление не простили", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тигран Хзмалян.

По его словам, армян "попытались уничтожить не только как нацию, армян попытались лишить вовсе родины". "Им не удалось довести до конца это дело, не удастся и сейчас. Мы будем бороться во имя суверенитета Армении, за ее независимость", - отметил Тигран Хзмалян.

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