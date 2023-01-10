Конституционный суд Турции признал незаконным изъятие имущества у армянской церкви

10 января 2023, 14:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Изъятие в пользу государства имущества Армянской апостольской церкви в селе Вакыфлы, а также госпиталя Святого Спасителя в Стамбуле является нарушением статьи Конституции о праве на собственность, решил Конституционный суд Турции.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Турция не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 6 января стало известно, что Турция и Армения договорились о начале грузоперевозок.

24 апреля 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о переговорах, направленных на нормализацию отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали 6 октября 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Конституционный суд Турции признал незаконными судебные решения о передаче в собственность государства имущество Армянской апостольской церкви в Самандагском районе, информировало 9 января турецкое издание Hurriet Daily News.

Суд установил, что передав государству имущество церкви Вакыфлы, власти нарушили 35-ю статью Конституции – "Право на собственность". Дело направлено на новое рассмотрение в суд предыдущей инстанции, говорится в решении, опубликованном на сайте суда 6 января.

Речь идет о селе Вакыфлы, которое является единственным армянским селом в Турции. Армянская община с радостью восприняла решение Конституционного суда Турции, заявил председатель совета попечителей Армянской апостольской церкви Вакыфлы Джем Чапар. Он отметил, что решение суда касается не только возвращения имущества церкви, но и еще 27 владений в армянских селах, расположенных у подножия горы Муса-Даг. Юристы готовят документы, чтобы подать в суд по этим делам, сообщила армянская газета "Agos", которая издается в Турции.

8 июня 2020 года в селе Вакыфлы открылся музей армянской культуры "Муса Даг", который был создан усилиями председателя попечительского совета Армянской апостольской церкви в Вакыфлы Джема Чапара и его супруги, журналистки Лауры Чапар. Экспонаты музея отражают не только армянскую культуру, но и культурное наследие других народов, проживающих в регионе, сообщил ранее News.am.

Кроме церкви в селе Вакыфлы, власти ранее изъяли также госпиталь Святого Спасителя в Стамбуле, и также как и церковь передали его в государственную собственность. Это решение также было отменено Конституционным судом Турции. Представители армянской диаспоры обратились в Конституционный суд Турции с требованием вернуть в общей сложности 41 единицу недвижимости.

Церковь в селе Вакыфлы - действующая, в ней отмечаются главные праздники Армянской апостольской церкви. Так, 14 августа в церкви отмечался один из пяти главных праздников Армянской апостольской церкви – Преображение Святой Богоматери, или как его называют еще, праздник освящения винограда, передало ИА "АрменПресс".

Напомним, жители Армении, Нагорного Карабаха и представители армянской диаспоры в разных странах ежегодно 24 апреля отмечают День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Геноцид армян признали более 20 стран, в том числе Канада, Аргентина, Швейцария, Россия, Бельгия, Франция, Польша, Словакия, Нидерланды, Уругвай, Греция, Кипр, Ватикан и США. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом.

Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.