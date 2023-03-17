17 марта 2023, 03:42

Житель Владикавказа обвинен в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд во Владикавказе рассматривает административное дело Алана Кусова, которому вменяют дискредитацию российских вооруженных сил. 

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Рассмотрение административного дела Алана Кусова в Промышленном районном суде Владикавказа уже дважды откладывалось, решения по нему пока не принято, следует из информации на сайте суда. Данные в карточке дела Кусова были обновлены 16 марта.

Дело Кусова поступило в суд еще 13 февраля, 15 февраля состоялась подготовка к рассмотрению. Заседание назначили на 7 марта, но рассмотрение дела отложили сначала до 14 марта, а затем до 22 марта. В качестве причины двух переносов заседания указаны "прочие основания".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Алана Кусова или его адвоката относительно дела.

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Примечание:

"Житель Ингушетии заподозрен в дискредитации армии", "Суд в Кизилюрте отказался рассматривать дело о дискредитации армии", "Житель Дагестана оштрафован по статье о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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