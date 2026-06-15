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10:54, 15 июня 2026

Владикавказцы призвали мэрию наладить работу ливневок

Улица Маркова во Владикавказе. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/DZk1NN9OQEE/?hl=ru (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Владикавказа, комментируя в соцсети подтопления улиц после дождя, потребовали внимания коммунальных служб и надзорных органов к многолетней проблеме с ливневой канализацией.

Как информировал "Кавказский узел", владикавказцы неоднократно требовали от властей решить проблему с неработающими ливневками. Так, 19 июня 2023 года из-за ливня и шквалистого ветра во Владикавказе был введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители пожаловались в соцсети на подтопленные улицы, а также раскритиковали чиновников за неработающие ливневки.

В результате сильного дождя 14 июня некоторые улицы Владикавказа оказались подтоплены. Один из местных жителей снял на видео улицу Маркова. На кадрах ролика показано, что водой подтоплены проезжая часть улицы и тротуары. Автор ролика стоит на крыльце, уровень воды достигает первых ступенек. "Пока салон еще не заливает, но машинам отсюда лучше уезжать", – отметил он.

"На улице Маркова настоящий потоп. Где же работа наших ливневок?" – сказано в описании к видео.

Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/p/DZk1NN9OQEE/?hl=ru (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Этот ролик 14 июня был опубликован в Instagram*-паблике chp_vladikavkaz, на который подписано около 537 тысяч пользователей. На 10.45 мск 15 июня этот пост набрал 216 отметок "Нравится" и 24 комментария.

Часть комментаторов указала на проблему с ливневками. "Работа ливневок, которых нет?" – спросил kosta_os. "Люди вам платят за воду деньги, так приведите коммуникации в порядок", – написал пользователь с ником destruktiv8.

"На Маркова машины плавали. Неужели в центре города нельзя привести в порядок эти ливневки?" – подчеркнул bichenov87.

Другая часть пользователей отметила, что проблема с подтоплениями актуальна длительное время. "А что, все удивляются, это в первый раз у нас так?" – задался вопросом пользователь avizena985. "Первый раз?" – спросил пользователь e__l_. "Всё стабильно. Без паники", – написала lenadzhikaeva.

Еще одна часть комментаторов уточнила, что проблема актуальная несколько десятков лет. "Мне было восемь лет, когда попали под сильный дождь на этой улице. Сейчас мне 30, и такая же картина. Что ещё тут говорить? Это никогда не поменяется", – написал пользователь koks__07.

"На Маркова всю жизнь так", – отметил пользователь iam677216. "Эта улица Маркова всё время тонет под дождём", – написала alena_puhaeva. "Из года в год одно и то же", – подчеркнул пользователь vika.svadeb.

"Надо уже переименовать эту улицу. Например, на улицу Речная. В чём Марков провинился, что эта улица всегда затапливается?" – сыронизировала leylatedeeva.

На 10.45 мск 15 июня на сайте администрации Владикавказа нет комментариев относительно призывов горожан решить проблему с ливневой канализацией.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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