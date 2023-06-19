Владикавказцы раскритиковали чиновников за неработающие ливневки

19 июня 2023, 07:32

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Из-за ливня и шквалистого ветра во Владикавказе и Пригородном районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Местные жители пожаловались в соцсети на подтопленные улицы, и раскритиковали чиновников за неработающие ливневки.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июня спасатели сообщили, что частные дома во владикавказском поселке Южный оказались подтоплены после сильного ливня, три человека были эвакуированы.

Во Владикавказе и Пригородном районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливня и шквалистого ветра, сообщил минувшей ночью в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Сильные дожди, шквалистый ветер – подтоплены дома и дороги, перебои с подачей электроэнергии. Нам ещё предстоит оценить весь урон, нанесённый стихией: с утра начнут работать комиссии по оценке ущерба", – написал Меняйло.

Во Владикавказе режим ЧС введен с 18.00 мск 18 июня, временно ограничено движение машин со стороны улицы Шмулевича в сторону улицы Зураба Магкаева, закрыт для движения также въезд в поселок Южный. В Пригородном районе также ограничено движение автотранспорта – со стороны въезда в Тарское ущелье, добавил глава республики.

Видео, на котором показаны затопленные в результате ливня улицы Владикавказа было опубликовано 18 июня в Instagram-паблике northossetia, на который подписаны около 225 тысяч пользователей. На 07.15 мск эта запись набрала 1669 отметок "нравится" и 111 комментариев. Часть их авторов раскритиковали власти за неработающие ливневки.

"Что происходит? Почему такие реки текут по городу во время дождей? Все коммуникации так забиты, что не справляются со стоком", – считает пользователь dzauon.

"Ну, наконец, может сейчас Меняйло обратит внимание, что там нет дороги и нет стоков. Куда направляться воде?", – написал пользователь saribar.

"Когда-нибудь эти ливневки сделают?" – задалась вопросом lazarovainessa.

"Какие бы ливневки не были, не выдержат. Посмотрите, что творится с погодой, не только в Осетии", – отметил пользователь rim8204.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня во Владикавказе умеренный дождь при температуре воздуха +22 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 20 июня также ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +16 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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