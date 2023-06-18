18 июня 2023, 18:14

Дома жителей Владикавказа подтоплены после ливня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Частные дома во владикавказском поселке Южный подтоплены после сильного ливня, три человека эвакуированы, сообщили спасатели.

В результате непогоды сегодня оказались подтопленными частные дома в поселке Южный, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии. "Трое человек из одного домовладения эвакуированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также произошло "частичное отключение электроэнергии" на пяти улицах: Кутузова, Пушкинская, Куйбышева, Баракова, Хадарцева. "Службы экстренного реагирования в количестве 37 человек, 13 ед. техники проводят ремонтно-восстановительные работы для оперативного восстановления подачи электроэнергии", - сообщило управление.

Во Владикавказе прошли град и сильный ливень, подтоплены десятки улиц. В поселке Южном селевые потоки начали подтапливать жилые дома, доступ в поселок со стороны города затруднен, сообщает "Основа".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", поселок Южный расположен на окраине Владикавказа.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня во Владикавказе умеренный дождь при температуре воздуха +23 градуса, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 19 июня осадки прекратятся, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от потопа", "Власти Кубани насчитали более 400 подтопленных домов после ливней", "Более ста домов повреждены градом в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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