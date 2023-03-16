СМИ сообщили о задержании в Казани полпреда Дагестана

16 марта 2023, 11:40

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Силовики задержали в Казани полномочного представителя Дагестана в Татарстане в рамках расследования дела о вымогательстве 6,7 миллионов рублей у местного бизнесмена, сообщили источники.

15 марта силовики задержали полномочного представителя Дагестана в Татарстане по делу о вымогательстве крупной суммы у жителя Казани 1957-го года рождения.

От жителя Казани необоснованно требовали вернуть в качестве долга 6 миллионов 700 тысяч рублей. В ходе расследования дела силовики вышли на полпреда Дагестана, передал сегодня "Казанский репортер".

Пострадавшим по делу о вымогательстве является руководитель одной из строительных компаний. В частности, ему угрожали расправой с августа 2020 года. В январе он обратился к правоохранителям, после чего было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, передало сетевое издание "Мирмол".

Источники при этом мне указали имя задержанного.

Согласно данным на сайте министерства по нацполитике и делам религий Дагестана, полномочным представителем этой республики в Татарстане является Магомед Муслимов.

На 11.35 мск на сайтах следственных управлений СКР по Татарстану и Дагестану, а также управлений МВД по этим республикам нет информации о задержании полпреда Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 10 декабря 2021 года Советский суд Махачкалы приговорил бывшего министра связи Дагестана Юсупа Малламагомедова к двум годам колонии за злоупотребления при заключении госконтрактов и ущерб бюджету в 20 млн рублей. Суд также удовлетворил иск правительства Дагестана о взыскании ущерба, постановив зачесть в сумму компенсации квартиру Малламагомедова в Москве.

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