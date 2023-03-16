Правозащитник Руфат Сафаров подвергся нападению в Баку

16 марта 2023, 01:57

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Неизвестный напал в Баку на исполнительного директора правозащитной организации «Линия защиты» Руфата Сафарова возле его дома. Правозащитник связал атаку со своей правозащитной работой, в частности с защитой арестованного оппозиционера Бахтияра Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", бывший следователь азербайджанской прокуратуры Руфат Сафаров - один из лидеров кампании в защиту арестованного активиста Бахтияра Гаджиева, который более 50 дней проводил в бакинском СИЗО голодовку. 1 марта суд оставил в силе решение об аресте Гаджиева до конца апреля.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Нападение на Сафарова произошло около 20.00 (19.00 мск) возле его дома на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку. По словам правозащитника, незнакомец напал на него, когда он садился за руль своего автомобиля.

«Я уже длительное время паркую автомобиль возле своего дома в одном и том же месте и никаких проблем до сих пор не было, я плачу за это место смотрителю автомобилей. Но сегодня вечером (15 марта), когда я садился в свой автомобиль, то увидел приближающегося ко мне человека. Он бросил мне: «С каких пор, ты здесь паркуешь автомобиль, занимаешь место гази (ветеранов Карабахской войны)». После этого он схватил меня за руку и попытался потянуть меня в сторону от автомобиля. Когда я вырвался, он ударил меня по голове. Если бы у меня не было бы шапки на голове, то я получил бы серьезную травму. В итоге мне удалось сесть в автомобиль, закрыть двери, позвонить и сообщить об инциденте в полицию», - рассказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает произошедшее провокацией против него и связывает инцидент со своей правозащитной деятельностью. «То, что мы занимаемся правозащитной деятельностью, проводим мониторинг ситуации с правами человека, ходим на процессы над политзаключенными, не нравится властям. Я и ранее сталкивался с физическим давлением со стороны полиции. Нынешнее нападение связано, по всей видимостью, нашей активной защитой прав Бахтияра Гаджиева», - отметил Сафаров.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны расследовать это нападение и дать правовую оценку действиям злоумышленников. В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что ведомство «в курсе произошедшего» и предоставит общественности информацию по итогам расследования.

"Кавказский узел" писал, что в 2019 году Руфат Сафаров получал угрозы с требованием прекратить оппозиционную деятельность. Угрозы расправы над ним поступили также матери Сафарова Тахире Тахиргызы. В мае 2022 года Сафаров был одним из организаторов митинга с требованием прекратить насилие против активистов и журналистов и угрозы арестом передавались ему через отца.

8 сентября 2016 года бывший следователь Зердабской районной прокуратуры Руфат Сафаров был приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сам Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства Азербайджана. В марте 2019 года Сафаров был помилован.

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