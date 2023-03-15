Минобороны Азербайджана обвинило армянских и карабахских военных в обстрелах

15 марта 2023, 14:24

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Позиции азербайджанских военных сегодня ночью были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям, заявило Минобороны Азербайджана. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 14 марта Минобороны Азербайджана заявило, что позиции военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям.

Позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу сегодня с 00.10 (23.10 мск 14 марта) до 02.30 (00.30 мск), сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В частности, подразделения вооруженных сил Армении периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции около села Йухары Айрым Кельбаджарского района и села Астаф Дашкесанского района, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Ходжавендском направлениях", - говорится в публикации. Азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры", сообщило министерство.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Минобороны Армении отвергло обвинение. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Армении 15 марта с 00:10 до 02:30 часов якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Опровергло версию азербайджанской стороны и Минобороны Нагорного Карабаха. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Армии обороны 15 марта периодически открывали огонь по азербайджанским позициям […] является очередной дезинформацией", – заявило ведомство на своем сайте.

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