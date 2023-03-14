Азербайджан сообщил о перестрелках в зоне карабахского конфликта

14 марта 2023, 10:44

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С территории Армении подверглись обстрелам позиции военных Азербайджана в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, а с территории Нагорного Карабаха – в Ходжалинском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, Минобороны Азербайджана заявило 9 марта, что позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе с вечера 8 марта 23 раза подверглись обстрелам. 13 марта армянское оборонное ведомство сообщило, что позиции армянских военных в районе населенного пункта Верин Шоржа обстреляны из стрелкового оружия со стороны Азербайджана.

Военнослужащие Армении подвергли обстрелам позиции азербайджанских солдат, сообщило сегодня Минобороны Армении. "С вечера 13 марта до утра 14 марта позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Военные Армении обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные около сел Истису и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, Джагазур Лачинского района, Астаф и Тезекенд Дашкесанского района, уточнила пресс-служба.

Кроме того, с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, подверглись обстрелам позиции азербайджанских военных, расположенные в Ходжалинском районе.

"Военнослужащие Азербайджана открыли ответный огонь", – отметила пресс-служба оборонного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха на своих сайтах на 10.05 мск не прокомментировали это заявление.

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