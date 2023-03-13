13 марта 2023, 23:59

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле на границе

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Позиции армянских военных в районе населенного пункта Верин Шоржа обстреляны из стрелкового оружия со стороны Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило 9 марта, что позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе с вечера 8 марта 23 раза подверглись обстрелам со стороны армянских военных. Армения и Нагорный Карабах отвергли эти обвинения.

Азербайджанские вооруженные силы сегодня с 19.00 до 19.30 (18.00 - 18.30 мск) обстреляли армянские позиции по направлению села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении из огнестрельного оружия разного калибра, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"С армянской стороны жертв нет. По положению на 22.00 (21.00 мск) ситуация на передовой относительно спокойная", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение военного ведомства.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 23.40 мск не прокомментировало это заявление. 

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Примечание:

"Политологи исключили смену внешнеполитического курса Армении на фоне противоречий с ОДКБ", "Азербайджан обвинил Армению в перевозке военных в Карабах", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле своих позиций".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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