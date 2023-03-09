Армения и Нагорный Карабах отвергли обвинения в обстрелах азербайджанских военных

09 марта 2023, 16:40

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Минобороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха заявили, что сообщение военного ведомства Азербайджана об обстрелах позиций не соответствует действительности.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и Карабахе с вечера 8 марта 23 раза подверглись обстрелам со стороны армянских военных, сообщило Минобороны Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха назвала несоответствующим действительности сообщение Минобороны Азербайджана об нарушения режима прекращения огня со стороны непризнанной республики. Сообщение о том, что 8 марта с 21:30 (20.30 мск) до 04:15 часов 9 марта, силы Армии обороны Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла" ) открыли огонь по азербайджанским позициям" является "очередной дезинформацией", - говорится в заявлении Армии обороны Нагорного Карабаха, которое перевел корреспондентом "Кавказского узла".

Сообщение военного ведомства Азербайджана опровергло и Минобороны Армении. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы в ночь с 8 на 9 марта подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны, не соответствует действительности", - указано в сообщении на сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 6 марта военное ведомство в Баку заявило, что позиции азербайджанских военных 19 раз были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

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