Степанакерт обратился к международному сообществу после обстрела автомобиля с полицейскими

06 марта 2023, 02:44

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Действия Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха, в том числе блокада Лачинского коридора и обстрел автомобиля с полицейскими, являются противоправными, международное сообщество должно принять меры по пресечению подобных действий, заявили власти Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 5 марта в Шушинском районе азербайджанские военные обстреляли вахтенный автомобиль сотрудников паспортно-визового управления полиции Нагорного Карабаха. По данным МВД Нагорного Карабаха, один полицейский погиб и еще один получил ранение. Военное ведомство в Баку заявило, что стрельба началась после попытки пресечь перевозку бойцов и вооружения из Армении на территорию, подконтрольную карабахским властям. Вечером 5 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных.

Управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Нагорного Карабаха приняло к производству уголовное дело по факту обстрела автомобиля с карабахскими полицейскими. Дело возбуждено по статье 415 Уголовного кодекса Нагорного Карабаха «по факту нападения с целью дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства, уничтожения людей, причинения им телесных повреждений, разрушения или повреждения дорог и путей сообщения, имущества на территории иностранного государства».

«При нападении азербайджанской диверсионной группы было применено оружие разных калибров на территории Арцаха (Нагорного Карабаха) на участке под названием «Гайбалишен», когда автомобиль проезжал вдоль левого берега реки Арменаван. Следственная группа проводит неотложные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего»,- говорится в пресс-релизе ведомства, который перевела корреспонденту "Кавказского узла".

«Проникновение азербайджанской диверсионной группы на территорию Арцаха (Нагорного Карабаха) и нападение на сотрудников полиции Арцаха (Нагорного Карабаха) является очередным вопиющим нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и указывает на стремление азербайджанской стороны инициировать эскалацию напряженности», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Нагорного Карабаха в связи с инцидентом.

Ведомство отметило, что «на фоне продолжающейся более 80 дней блокады Арцаха (Нагорного Карабаха), нацеленной на преднамеренное создание невыносимых условий жизни для его народа, резкое обострение ситуации, повлекшее к жертвам, в очередной раз свидетельствует об истинных целях Азербайджана и его намерении довести до конца этнические чистки в Арцахе (Нагорном Карабахе)».

«Очевидно, что отсутствие адекватных мер со стороны международного сообщества, направленных на пресечение международно-противоправных действий Азербайджана, было воспринято властями этой страны в качестве карт-бланша на совершение новых злодеяний», - подчеркивается в тексте заявления МИД Нагорного Карабаха, которое также призывает "международное сообщество в целом и вовлеченные в урегулирование азербайджано-карабахского конфликта стороны" принять меры для пресечения подобных действий Азербайджана.

Председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян в заявлении отметил, что Азербайджан "продолжает вводить международное сообщество в заблуждение" и "распространяя официальную дезинформацию".

Нападение на карабахских полицейских Товмасян назвал «очередным проявлением последовательной политики Азербайджана по провоцированию эскалации параллельно с блокадой Республики Арцах (Нагорный Карабах)», и призвал международное сообщество обратить внимание, что «применение силы и террористические акты со стороны Азербайджана последовали за удовлетворением 22-го февраля сего года Международным судом ООН требования Республики Армения о разблокировании Лачинского коридора».

Международный суд ООН в Гааге в конце февраля применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях. При этом суд не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о восстановлении подачи газа в Нагорный Карабах.

К международному сообществу по поводу обстрела автомобиля с карабахскими полицейскими обратился и офис омбудсмена Нагорного Карабаха. В заявлении ведомства говорится об "этнических чистках", на которые должны обратить внимание "государства-члены Совета безопасности ООН как структуры, ответственной за поддержание международного мира, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)".

«Игнорирование Азербайджаном призывов международного сообщества и невыполнение решения, вынесенного судом ООН являются явным показателем того, что международное сообщество имеет дело с преступным режимом и образованием, нагло игнорирующим и дискредитирующим международное право», - говорится в заявлении офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

Правозащитник, общественный деятель Карен Оганджанян в соцсети обвинил российских миротворцев в попустительстве действиям азербайджанских военных. "Международные межправительственные институты должны запустить секционный процесс в отношении властей Азербайджана", - написал он, а также призвал международное сообщество признать Нагорный Карабах.

«Фактически удерживая Арцах (Нагорный Карабах) в блокаде, после безуспешных попыток притеснить арцахцев (карабахцев) перебоями с газом и электричеством Азербайджан перешел к попыткам решить проблемы военным путем», - написал бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян на своей странице в социальной сети.

Он заметил, что «я неоднократно заявлял, что предложенная ими «интеграция» не может быть для нас приемлемой, потому что это означает, что в Арцахе (Нагорном Карабахе) не смогут жить никакие армяне».

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