Абхазский футболист дисквалифицирован за нападение на судью

13 марта 2023, 03:35

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Футболист Айнар Гамисония из клуба "Рица" во время матча с сухумским "Нартом" получил красную карточку от главного арбитра, остался недоволен его решением и ударил судью. За это его дисквалифицировали на два года.

Решение о дисквалификации Айнара Гамисонии принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Абхазии.

Гамисония дисквалифицирован на два года и семь матчей, он не имеет права принимать участие в соревнованиях, организованных федерацией, а футбольному клубу "Рица" назначен штраф, пишет 12 марта "Апсадгьыл-Инфо".

Инцидент произошел 10 марта во время матча "Рицы" с сухумским "Нартом". На 29 минуте главный арбитр С. Касабиев показал Гамисонии красную карточку за грубую игру. В ответ игрок оскорбил судью и ударил его по лицу, сообщает "Апсныпресс".

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