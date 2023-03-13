13 марта 2023, 03:35

Абхазский футболист дисквалифицирован за нападение на судью

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Футболист Айнар Гамисония из клуба "Рица" во время матча с сухумским "Нартом" получил красную карточку от главного арбитра, остался недоволен его решением и ударил судью. За это его дисквалифицировали на два года.

Решение о дисквалификации Айнара Гамисонии принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Абхазии.

Гамисония дисквалифицирован на два года и семь матчей, он не имеет права принимать участие в соревнованиях, организованных федерацией, а футбольному клубу "Рица" назначен штраф, пишет 12 марта "Апсадгьыл-Инфо".

Инцидент произошел 10 марта во время матча "Рицы" с сухумским "Нартом". На 29 минуте главный арбитр С. Касабиев показал Гамисонии красную карточку за грубую игру. В ответ игрок оскорбил судью и ударил его по лицу, сообщает "Апсныпресс".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 марта 2023, 02:36

13 марта 2023, 01:37

13 марта 2023, 00:38

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