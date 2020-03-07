Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"

07 марта 2020, 09:01

Финансируя филиал футбольной академии, власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", указала часть болельщиков. Речь об обучении детей, возразили другие. Создание академии "Динамо" вместо академии "Анжи" означает лишь смену вывески, поскольку кадры остались прежними, указали спортивные обозреватели.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана решили выделить 30 миллионов рублей на создание в республике футбольной академии "Динамо" по соглашению с одноименным московским клубом. При этом у академии махачкалинского клуба "Анжи", занимающейся развитием детского футбола, нет финансирования с июля 2019 года.

Долги махачкалинского клуба "Анжи" перед налоговиками превысили 50 миллионов рублей. Из-за долгов был лишен возможности участвовать в Футбольной нацлиге, играть и тренироваться на своем стадионе в Махачкале. Судебные приставы арестовали все автобусы и автомобили махачкалинского клуба.

Филиал футбольной академии московского "Динамо" будет базироваться на стадионе "Анжи-Арена". В структуру академии вошли бывшие работники и игроки академии "Анжи", которая физически прекратила свое существование, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в представительстве футбольного клуба "Динамо - Москва". Так, главным тренером филиала академии будет назначен Магомедрасул Ахмедов, а директором Магомед Исаев - оба они ранее занимали аналогичные должности в структуре академии "Анжи".

Первые отборы в группы запланированы на весну, но сколько там будет воспитанников, представитель московского клуба сказать не смог. Финансированием работы академии займется ВТБ. Дагестан выбран в связи с "развитой инфраструктурой", указали в представительстве "Динамо - Москва", не уточнив, о какой инфраструктуре идет речь. Официального открытия пока не состоялось, поскольку "остались несоблюденными некоторые формальные юридические вопросы", пояснили в представительстве. При этом точную дату открытия академии там не уточнили.

Болельщики не сошлись в оценке создания академии

Финансирование дагестанскими властями филиала академии московского клуба вызвало непонимание болельщиков. "Вкладываем в Москву деньги, которые нам же Москва и дала", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" болельщик "Анжи" Магомед, который с 2016 года проживает в российской столице, куда приехал на заработки.

"Какой смысл вывозить деньги из и так бедного региона? «Анжи» пусть и частный клуб, но я думаю, нашлись бы схемы, как деньги направить нам, а не «Динамо». Напомню, это конкурирующий клуб!" - выразил возмущение корреспонденту "Кавказского узла" житель Махачкалы, болельщик "Анжи" Расул.

"Оказывается, деньги при желании можно найти. А когда надо было спасать «Анжи» - клуб с известными традициями и историей, - средств, якобы, не было", - указал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Гаджиев.

По мнению махачкалинца Рената, "Динамо - Москва" и не нуждается в финансировании из Дагестана. "«Анжи» находится в таком состоянии, что и сто миллионов не помогут. «Динамо» же – московский клуб со своими деньгами. Клуб позволяет себе покупать футболистов за десятки миллионов долларов. Зачем им тогда дагестанские копейки на развитие молодежной секции?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Критические мнения высказали и пользователи Instagram. "Развалить «Анжи», чтобы финансировать «Динамо». Дно!" - написал gasik123 в паблике "Эхо Дагестана". "А на «Анжи» денег не было", - отметил там же muradaglarov01. Другие комментаторы возразили им. "Ну и что в этом плохого? На детей ведь выделяют, на развитие футбола", - высказался adamdavidoff. "Наши дети что, не дети, что ли? В каждом городе есть академии по футболу. Мы чем хуже?" - написала oksana_amakhanova. У паблика 515 тысяч подписчиков.

Многие болельщики считают, что в развале "Анжи" виноват президент клуба Осман Кадиев, заявил корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинец Руслан Магомедов. "Он постоянно критиковал в острой форме власти Дагестана, буквально требуя финансирование. А детям какая разница, где тренироваться? Пусть лучше будет «Динамо», чем ничего", - сказал он.

17 мая 2019 года болельщики обратились к бывшему владельцу клуба олигарху Сулейману Керимову с просьбой взять команду под опеку. При этом новый президент клуба Осман Кадиев резко критиковал действия Владимира Васильева на посту главы Дагестана. Однако, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, несмотря на то, что власти республики отказались финансировать "Анжи" на фоне конфликта президента клуба и Васильева, этот отказ обусловлен проблемами с финансированием ключевых для Дагестана проектов.

Спортивные обозреватели поддержали приход "Динамо" в Дагестан

Работа футбольной академии "Анжи" была эффективной, о чем говорят победы на различных всероссийских и международных турнирах, пополнение воспитанниками этой академии различных команд, отметил спортивный журналист газеты "Дагестанская правда" Магомед Батыров. "Что касается академии «Динамо», то, насколько я понимаю, поменялись только вывеска и цвета футболок, а все остальное останется прежним – и тренерский штаб, и руководство, и воспитанники. Не знаю, на каких условиях «Динамо» пришло в Дагестан, но я думаю, что воспитанники ее махачкалинского филиала смогут укреплять и дагестанские клубы, что уже неплохо. Поэтому можно сказать, что эти 30 миллионов рублей пойдут на развитие спорта в республике", - сказал Батыров корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанские власти в принципе не могли финансировать академию "Анжи", указал корреспонденту "Кавказского узла" спортивный обозреватель газеты "Махачкалинские известия" Нурмагомед Астарханов. "Я не считаю, что выбор правительства республики в пользу «Динамо» - это результат обиды властей на «Анжи», каких-либо конфликтов. Республика не имеет права финансировать частные проекты. «Анжи» - это частный клуб, именно поэтому был сделан выбор в пользу «Динамо». К слову, у нас [в Дагестане] уже давно функционирует стадион «Динамо», есть общество «Динамо», и почему бы не впустить в республику футбольную академию «Динамо»? Я думаю, что это хорошо скажется на наших детях, воспитании футбольного поколения", - сказал Нурмагомед Астарханов.

Он добавил, что "30 миллионов рублей - не такие большие деньги для финансирования академии".

Спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново напомнил, что когда "Анжи" получал финансирование от бизнесмена Сулеймана Керимова, то базировался в Московской области, а в Каспийск приезжал только на игры. "Дагестану не привыкать к тесным футбольным связям со столицей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дурново. Он также указал на давние связи сообщества "Динамо" с Махачкалой. "Было же махачкалинское «Динамо». Оно одно время конкурировало с «Анжи», а потом умерло. Возможно, его решили возродить, потому что технически это проще, а два клуба для одного не самого богатого региона – ну слишком дорого. Бюджет не выдержит", - резюмировал Алексей Дурново.

В период, когда клубом владел Сулейман Керимов, в "Анжи" играли звездные игроки, а главным тренером был назначен бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, под руководством которого клуб в сезоне 2012-2013 годов занял наивысшее в своей истории третье место и завоевал первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, отмечается в справке о футбольном клубе "Анжи", подготовленной "Кавказским узлом".

В клубе "Анжи" от комментариев по поводу финансирования академии "Динамо" воздержались. "Это комментировать мы не будем. Вопрос [финансирования «Динамо» Дагестаном] напрямую не касается клуба [«Анжи»]", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов. В представительстве Васильева оперативно дать комментарий корреспонденту "Кавказского узла" не смогли, сославшись на отсутствие компетентных лиц.