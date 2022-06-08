"Анжи" лишился лицензии на фоне многомиллионных долгов перед игроками

08 июня 2022, 15:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задолженность махачкалинского "Анжи", лишенного профессионального статуса, составляет по меньшей мере 13 миллионов рублей, и в ближайшие два года футболистам придется играть в любительской лиге или переходить в другие клубы, сообщил представитель "Анжи". Долги клуба накопились из-за высоких зарплат игроков и отсутствия поддержки из бюджета, предположили спортивные журналисты.

Как писал "Кавказский узел", Российский футбольный союз (РФС) отказался выдать махачкалинскому "Анжи" лицензию для выступления в следующем сезоне. "Анжи" обжаловал это решение, однако 3 июня РФС сообщил, что завершил лицензирование клубов и не допустил "Анжи" к участию во втором дивизионе национальной лиги из-за нарушения процедуры подачи жалоб. Отсутствие лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса, сообщил "Анжи".

Когда клуб финансировал Сулейман Керимов, в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран, а главным тренером был назначен бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, при нем клуб в сезоне 2012-2013 годов занял наивысшее в своей истории третье место и завоевал первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, говорится в справке "Кавказского узла" "Футбольный клуб "Анжи" (Махачкала)".

После отзыва лицензии клуб лишается профессионального статуса на два года, и при полном погашении за это время долгов ему может быть возвращен этот статус, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы "Анжи".

По его словам, поиски спонсора будут продолжаться, а пока клуб продолжит существование как любительская команда. Что касается игроков, то часть их может быть трудоустроена в другие клубы, остальные при желании будут играть в любительской лиге, отметил представитель клуба.

Часть задолженности за предыдущие три года приходится на ФИФА, УЕФА и Российский футбольный союз – около 13 миллионов рублей, пояснил он. Общую сумму долгов перед футболистами представитель клуба не назвал, уточнив лишь, что это задолженность за много лет.

Клуб "Анжи" существовал за счет спонсоров, поддержки из бюджета у него не было, уточнил сотрудник пресс-службы клуба.

Долги "Анжи" "очень большие — десятки миллионов рублей", сообщил директор по развитию РФС Максим Митрофанов. "Клуб нашел партнёров, которые предоставили финансовые гарантии, но они выполнены по итогам прошлого сезона не были. Комиссия и апелляционный комитет даже в прошлом году шли очень сильно навстречу. Формально никаких причин и возможностей выдать им лицензию не было. При том что генеральный директор «Анжи» проделал огромную работу и пытался спасти клуб. Но, к сожалению, наличие такого количества долгов и отсутствие источников погашения обязательств не предоставили возможности РФС одобрить лицензию", - привел 7 июня его слова "Чемпионат".

Долги клуба перед игроками образовались еще в период выступления в премьер-лиге, считает спортивный журналист Альберт Мехтиханов, сотрудничающий с газетой "Молодежь Дагестана. "Там ведь относительно высокие контракты. Видимо, клуб их просто не потянул. Уже не было тех средств, как при предыдущем владельце – Сулеймане Керимове", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Насколько стремительным был финансовый взлет "Анжи" при Сулеймане Керимове, настолько стремительным оказалось и падение, отметил корреспонденту "Кавказского узла" журналист "Махачкалинских известий" Зиявутдин Гаджимагомедов. "Серьезные финансовые проблемы, насколько я помню, начались в 2018 году. Тогда руководство клуба сообщало о долгах в 360 миллионов рублей. Дошло даже до того, что на матчи команда в целях экономии добиралась на автобусе", - сказал он.

Журналист затруднился пояснить, каким образом накопился такой долг, но предположил, что одной из причин была покупка дорогих игроков, а другой – "раздутые зарплаты, которые в итоге оказались не по карману". "Но реалии российского футбола таковы, что клубам в регионах приходится сложно без поддержки властей. За последние годы было немало обанкротившихся клубов: "Амкар" (Пермь), "Кубань" (Краснодар), "Сибирь" (Новосибирск), "Волга" (Нижний Новгород) и другие. В 2018-19 годах президент "Анжи" Осман Кадиев обращался к руководству республики с просьбой о финансовой поддержке, но безрезультатно. Помнится, тогдашний глава Дагестана Владимир Васильев как-то заявил, что у республики нет денег на содержание "Анжи". Дескать, дотационный регион не может себе позволить расходовать бюджет на частный проект", - рассказал журналист.

В мае 2019 года "Анжи" из-за долгов был лишен возможности участвовать в Футбольной нацлиге. Болельщики клуба обратились к Сулейману Керимову с просьбой взять команду под опеку. При этом новый президент клуба Осман Кадиев резко критиковал действия Владимира Васильева на посту главы Дагестана. В июне 2019 года Владимир Васильев заявил, что власти Дагестана не намерены финансово поддерживать "Анжи", но будут развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов. "Мы не можем сегодня выделить деньги на то, чтобы содержать его ("Анжи") из бюджета", - сказал он.

После того, как по инициативе нового главы Дагестана Сергея Меликова было возрождено махачкалинское "Динамо", о существовании "Анжи" и другого клуба - "Легиона" – "будто и забыли", добавил Зиявутдин Гаджимагомедов.

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