Заблокированный Лачинский коридор. Фото: https://mediamax.am/ru/news/karabakh/49726/

12 марта 2023, 08:57

Лачинский коридор остается заблокированным 91-е сутки

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Жители Азербайджана 91-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводят акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром остается заблокированной. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, периодически прекращается подача газа. Ранее жители Степанакерта пожаловались на дороговизну и дефицит продуктов.

Нагорный Карабах остается заблокированным уже три месяца, подчеркнул автор блога на "Кавказском узле" "Политическая география Южного Кавказа". "Ведутся переговоры представителей Нагорного Карабаха с Азербайджаном, а с другой – переговоры Армении и Азербайджана о заключении мирного договора, хотя очевидно, что азербайджанская повестка в реальности не подразумевает мира, а лишь новые уступки с армянской стороны", – отметил блогер 9 марта в своей заметке "Новая азербайджанская диверсия в Карабахе".

Жители Азербайджана, в том числе экоактивисты, продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре. Дорога остается заблокированной 91-е сутки, передал сегодня Report.az.

Участники акции протеста позволили проехать по дороге двум автомобилям миротворцев, сообщило сегодня агентство АПА.

Напомним, 22 декабря 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля стало известно, что Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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Примечание:

"Члены Совбеза ООН призвали разблокировать Лачинский коридор", "Армянские студенты потребовали от властей признать Нагорный Карабах", "Застрявшие в Армении карабахцы поделились опасениями за родственников".

Автор: "Кавказский узел"

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