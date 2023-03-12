Роспотребнадзор забраковал почти треть проб воды в Ростовской области

12 марта 2023, 03:22

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Более 30% проб воды в городах и районах Ростовской области не подходят для питья по санитарно-химическим показателям, сообщил местный Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года Роспотребнадзор Ростовской области сообщил, что в большей части городов и районов Ростовской области питьевая вода не соответствует санитарно-химическим, микробиологическим или паразитологическим показателям, а в некоторых - сразу по нескольким.

Роспотребнадзор Ростовской области опубликовал результаты исследования проб воды в городах и районах региона, пишет 10 марта 1rnd.ru.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, указывается, что исследования проводились в 2022 году. "Было установлено несоответствие гигиеническим нормативам и превышение ПДК по санитарно-химическим показателям в 9,6% (2021 - 21,0%) проб воды поверхностных источников, <...> по микробиологическим - 28,4%", - следует из результатов исследования.

Также отмечается, что в случае подземных источников несоответствие по санитарно-химическим показателям выявлено в 68,1%, по микробиологическим - в 3,9% проб.

"Было установлено несоответствие качества питьевой по санитарно-химическим показателям в городах Ростовской области в 16,1% исследованных проб (2021 - 7,2%), в муниципальных районах Ростовской области в 49,7% исследованных проб (2021 - 38,9%), в целом по Ростовской области в 31,9% исследованных проб (2021 - 30,9%), по микробиологическим показателям в городах Ростовской области в 1,7% исследованных проб (2021 - 1,1%), в муниципальных районах Ростовской области в 2,9% исследованных проб (2021 - 2,3%), в целом по Ростовской области в 2,2% исследованных проб (2021 - 1,9%)", - пишет ведомство.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Ростовской области рекомендует министерству ЖКХ региона "принять меры по обеспечению организации производственного лабораторного контроля качества воды источников питьевого водоснабжения, питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть, питьевой воды в распределительные сети во всех населенных пунктах области" и добиться соблюдения требований санитарного законодательства.

"Кавказский узел" также писал, что на качество питьевой воды неоднократно жаловались жители Каменска-Шахтинского. 22 октября 2022 года в городе из-за грязной воды был введен режим ЧС. Мэрия запретила употреблять воду из водопровода из-за превышения содержания в ней бромдихлорметана и дибромхлорметана. 31 октября 2022 года режим ЧС был снят. 16 ноября 2022 года в городе был вновь введен режим ЧС, горожанам был организован подвоз воды. 11 марта горожане опубликовали петицию с жалобой президенту России Владимиру Путину на грязную питьевую воду.

С 2017 года на качество воды жалуются жители Новошахтинска и Красного Сулина. После обращения депутатов в прокуратуру в Красном Сулине были снижены тарифы на воду на 25% из-за низкого ее качества.

В 2021 году Ростовводоканал отчитался, что качество воды в Ростове-на-Дону стало худшим за 20 лет наблюдений. Организация связала ухудшение качества воды с загрязнением Дона.

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