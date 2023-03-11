Очередь за водой в Каменске-Шахтинском. Стопкадр из видео https://tvzvezda.ru/news/202210272155-dcjaR.html

11 марта 2023, 10:39

Жители Каменска-Шахтинского пожаловались Путину на грязную питьевую воду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Почти 30 тысяч голосов набрала петиция на платформе Change.org, размещенная жительницей Каменска-Шахтинского Мариной Громовой с жалобой президенту России Владимиру Путину на грязную питьевую воду. Горожане вынуждены покупать воду в магазинах, а чиновники не реагируют на их жалобы, отметила депутат Ирина Полякова.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Каменска-Шахтинского неоднократно жаловались на качество питьевой воды. 22 октября 2022 года в городе из-за грязной воды был введен режим ЧС. Мэрия запретила употреблять воду из водопровода из-за превышения содержания в ней бромдихлорметана и дибромхлорметана. 31 октября 2022 года режим ЧС был снят. 16 ноября 2022 года в городе был вновь введен режим ЧС, горожанам был организован подвоз воды. Позже жители Каменска-Шахтинского пожаловались на проблемы с подвозом воды.

Численность населения Каменска-Шахтинского на 1 января 2020 года составляла 87,8 тысячи человек, сообщается на сайте администрации Ростовской области.

Жительница Каменска-Шахтинского Марина Громова разместила 6 марта на сайте Change.org петицию, в которой обратилась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на качество питьевой воды. "С мая 2022 года водопроводная вода, поступающая в дома, стала отличаться специфическим запахом дуста, цветом и явными остатками тины. Постоянные жалобы жителей не брались во внимание ни администрацией города, ни Роспотребнадзором, ни Водоканалом соответственно", – сказано в петиции.

Громова заявила, что местные власти бездействуют, а "Водоканал" не берет на себя ответственность за качество воды. "Длительное употребление воды с повышенной концентрацией дибромхлорметана опасно для здоровья людей. <…> Особенно страдают дети-аллергики, люди с чувствительной кожей, с заболеваниями ЖКТ, пожилые жители города. Воду нельзя использовать даже в бытовых нуждах", – отметила автор обращения.

"Мы имеем право на охрану нашего здоровья, которое зависит во многом от качества воды, которую мы пьём. Просим помочь жителям Каменска-Шахтинского получить в наши дома качественную  водопроводную воду", – подчеркнула она.

От жителей Каменска-Шахтинского продолжают поступать многочисленные жалобы на качество водопроводной воды, рассказала депутат Законодательно собрания Ростовской области Ирина Полякова.

"В Роспотребнадзоре отметили об ухудшении показателей мутности и цветности воды. Считаю это основанием для того, чтобы признать предоставляемую услугу некачественной", – привел сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону" слова Поляковой.

Из-за плохой питьевой воды, местные жители с конца февраля вынуждены покупать бутилированную воду в магазинах. При этом местный "Водоканал" на жалобы никак не реагирует, заявила она.

На 10.25 мск 11 марта эта петиция на сайте Change.org набрала 29 288 тысяч голосов. На сайтах Кремля, а также администрации Каменска-Шахтинского на 10.25 мск нет комментариев относительно жалобы жителей города Владимиру Путину на качество питьевой воды.

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Примечание:

"63 ребенка отравились в шахтинском детсаду", "Жители Красного Сулина потребовали обустроить пешеходную дорогу", "Подтоплены дома жителей станицы в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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