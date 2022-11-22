Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на проблемы с подвозом воды

22 ноября 2022, 20:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вода, которую привозят на машинах жителям Каменска-Шахтинского после введения режима чрезвычайной ситуации, содержит примеси, однако даже ее могут получить не все жители города, так как машины работают по неудобному графику, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Токсичные вещества в воде были выявлены только в октябре, до этого проверка на них не проводилась, сообщили в местном водоканале. Власти не назвали жителям причин загрязнения воды, подчеркнул член городской Общественной палаты.

Как писал "Кавказский узел" , 22 октября в Каменске-Шахтинском из-за грязной воды также был введен режим ЧС. Мэрия города запретила употреблять воду из водопровода из-за превышения содержания в ней бромдихлорметана и дибромхлорметана. 31 октября он был снят. 2 ноября следствие отчиталось о начале расследования уголовного дела по этому поводу. 16 ноября в городе был вновь введен режим чрезвычайной ситуации, жителям Каменска-Шахтинского рекомендовано не использовать воду из-под крана из-за превышения вредных веществ в пробах. Горожанам организован подвоз воды, проинформировала администрация города.

Жители Каменска-Шахтинского указали на проблемы с подвозом воды

Воду подвозят каждый день, но в этой воде есть осадок, рассказала жительница Каменска-Шахтинского Любовь Костина корреспонденту.



"Набираю привозную воду, кипячу и видно прям накипь на чайнике сразу появляется, чайники портятся.

Из-под крана водой пользуюсь только помыть посуду, скупаться, туалет смыть, её не пью. Покупаю воду в 19-литровых бутылках. Если я сама беру, то плачу 130 рублей и везу бутылку на коляске. А если беру с доставкой, это уже 180 рублей, что для меня конечно уже дорого, живу на одну пенсию", - посетовала она.

По словам женщины, выручает вода, которую продают на разлив, по 4 рубля за литр. "Вода хорошего качества, никакого осадка, и купить можно сколько тебе нужно. А вот ту воду, что привозит водовозка, я брала, даже сама пыталась делать фильтр. Разрезала бутылку, вставляла вату и так пыталась очистить, это особо не помогло, поэтому приходится воду покупать", - отметила она.

Она отметила, что воду на водовозках в их район стали привозить только по утрам, хотя раньше воду возили дважды в день. "Когда первый раз ввели режим ЧС, сказали воду пить нельзя. Потом ЧС сняли, сказали пить можно, но только нужно кипятить. А сейчас опять запретили пить эту воду. Хочется надеяться, что всё это быстро закончится, будет идти из кранов нормальная вода, так как это целое мучение для горожан. Нам воду возили два раза в день, утром и вечером. Сейчас смотрю возят только утром, с 8 до 9 стоит водовозка и уезжает. Но кто-то ведь на работе, не все успевают набрать", - сказала она.



Жительница города Зинаида рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она только один раз видела, чтобы привозили воду. "Живу на 4-м этаже, увидела - приехала водовозка, набрала и пришлось поднимать воду, а я уже женщина преклонного возраста, трудно, конечно, нести бутылки с водой на четвертый этаж", - посетовала женщина.

Она также добавила, что в городе давно плохое качество воды. "Но раньше я пила, что делать, денег нет покупать всегда в магазине. Но сейчас нам сказали- воду использовать нельзя, вот приходится или в родник ходить набирать, или водовозку ловить", - отметила она.

Воду из-под крана семья Николая не пила и до объявления чрезвычайной ситуации. "Я и до режима чрезвычайной водой из под крана не пользовался, её опасно пить. Всегда для приготовления пищи и питья, либо покупали, либо привожу с криницы. Воду сейчас по городу возят водовозки. Вчера вечером уже стемнело, ездил по городу, водовозки стояли", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна жительница Каменска-Шахтинского на условиях анонимности пожаловалась, что к ним водовозка не приезжает. "Я живу на Тихом переулке, к нам не разу водовозка не приезжала. Приходится бегать (далеко) и оттуда носить воду домой. Из-под крана воду я боюсь пить. Попробовала - закипела, а сверху что-то плавает, как такое можно пить", - возмутилась женщина.

Она рассказала, что живет в этом районе 45 лет и проблема с водой наблюдается давно. "Когда приехала, обратила внимание, что вода то чёрная идёт, то коричневая и так с периодичностью, не знаю почему. А ещё вода жёсткая, так что в Каменске проблема с водой", - пожаловалась женщина.

Жительница Каменска-Шахтинского Нина отметила возросшие затраты в связи с запретом пить воду из-под крана.

"У нас в семье четыре человека. Воду привозят, но люди пожаловались, что она таже не лучшего качества, после неё какие-то круги, накипь. Поэтому какой смысл её ходить набирать? Из-под крана сейчас бежит обычная по виду вода, мы ее используем на технические нужды. Для приготовления пищи и питья воду покупаем в магазине. Что конечно для нас очень накладно. Пять литров воды стоит от 60 до 130 рублей, много денег уходит на её покупку" - указала она.

Другая жительница города , которая не стала называть свое имя, также сообщила, что не видела подвоза воды. "Может, не попадаю", - отметила она. "Из-под крана я водой не пользуюсь, хожу набираю в криницу. Ношу по две пятилитровые бутылки, два раза в день. Этого хватает приготовить еду и попить. Из-под крана вода только для стирки, мытья посуды и обуви. Ну, конечно, и для унитаза и купаюсь в этой воде, без этого никуда. В магазине редко покупаю воду, за 75-100 рублей бутылку. Но этого хватает два раза вскипятить чайник, много не позволишь себе покупать", - рассказала она.



По ее словам, качество воды резко ухудшилось 21 сентября. "Вода начала вонять дустом. Это был выходной, я собиралась купаться, открыла кран и пошла такая сильная вонь. Сразу никто ничего не сказал. Наверное так прошла неделя, и потом нам сказали, что эту воду пить нельзя, только после кипячения можно использовать. Потом сказали что и кипяченую пить нельзя и спустя время ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас ввели повторный режим ЧС. За прошлый месяц мне пришла квитанция за воду. Сделали перерасчёт, отняли 27 рублей, и смех, и грех", - поделилась женщина.

Женщина по имени Антонина рассказала, что и вода на роднике для питья непригодна. "Мне воду сын привозит с криницы, этой водой только помыть посуду и постирать, пить её нельзя", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Её подруга, тоже Антонина, покупает воду в магазине, она несла пять литров воды. По ее словам, и до режима чрезвычайной ситуации она покупала воду для питья воду покупала. Обе женщины рассказали, что не знают, когда приезжает водовозка. "Мы её не видели", - сказали они.

Продавец одного из продуктовых магазинов рассказала, что вода есть в наличии. "Есть и в полторашках и в пятилитровых бутылках. Да, брать стали в несколько раз больше, воды завозится сейчас тоже больше, но проблем нет". Корреспондент сам убедился, что на полках в магазине вода есть.



В сетевом магазине продавец также сообщила об увеличении поставок воды. "Воды сейчас завозим больше, вот только кстати был подвоз, ещё не всю воду успели с тележки на полку поставить. Воду покупают больше, но воды хватает", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Токсичные вещества в воде были выявлены после начала проверок на них

В администрации Каменск-Шахтинского сообщили, что до особого распоряжения жителям "рекомендуют пользоваться покупной водой". "Как долго это продлится, пока не возможно сказать", - заявили в администрации корреспонденту "Кавказского узла".

Затруднились назвать сроки, когда вода из-под крана будет пригодна для питья и в Роспотребнадзоре Каменск-Шахтинского.

"Пятничные анализы воды показали, что вода нормальная. Но невозможно сказать когда она будет стабильна. Это у нас, к сожалению, не в первый раз, когда она нормализуется, а потом начинаются небольшие превышения", - заявили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Откуда берутся загрязнения воды, представитель ведомства также не смог пояснить. "У нас источник воды — открытый водоём. Он подвержен воздействию различных внешних факторов. Мы не знаем, где точно", - добавили в Роспотребнадзоре. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что значительная часть Северского Донца протекает по территории другого государства.

В Каменск-Шахтинском ОАО "Исток" (местный водоканал) пояснили, почему в воде с октября стали обнаруживать токсичные вещества. "Раньше такие показатели как бромдихлорметан и дибромхлорметан не замеряли. А сейчас стали и вот выяснилось", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" на предприятии.

Власти не назвали причин загрязнения воды

Председатель Общества инвалидов по слуху города и член Общественной палаты Каменск-Шахтинского Владимир Арсёнов заявил, что уже в октябре, когда впервые стало известно о присутствии токсичных веществ в питьевой воде, обращался к мэру города от имени нескольких общественных организаций с просьбой разъяснить причину проблемы, но никакого внятного ответа не получил. "Сейчас даже приёма нельзя сразу добиться. Нужно писать заявление с просьбой принять и информацией по какому вопросу аудиенция требуется, а потом ждать его рассмотрения до недели. Но на моё заявление реакции не было ещё дольше. Вероятно мэр был сильно занят другими делами", - сказал Арсёнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ни представители исполнительной власти, ни депутаты гордумы не смогли сообщить, почему питьевая вода пришла в негодность.

"Население никак не информируют о причинах. Почему только в Каменск-Шахтинском чрезвычайная ситуация, ведь населенных пунктов вдоль реки Северский Донец немало. У людей возникали вопросы. Вплоть до того, а не диверсия ли это? Непонятно, можно ли воду использовать после кипячения и т. п. Много ложной информации", - отметил Арсёнов.

Возможно, вода была не пригодная для питья и раньше, отметил он. "Рядом с городом есть предприятие "Химволокно", химкомбинат "Россия". Они сбрасывали свои стоки в реку, но у них есть новые очистные сооружения", - указал Арсёнов.

Бромдихлорметан и дибромхлорметан могут быть опасны для людей

Ядовитые вещества, обнаруженные в питьевой воде Каменска-Шахтинского выбрасываются не в готовом виде, а получаются во время реакции при очистке воды, считает ростовский биохимик, кандидат химических наук Игорь Негодаев.

"Бромдихлорметан и дибромхлорметан действительно токсичные вещества. Они могут появиться, если в сточных водах попадают их прекурсоры (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества - Прим. "Кавказского узла"). Очень маловероятно, что кто-то в готовом виде их сбросил. Скорее всего, в воду попали предшественники веществ. То есть конкретно эти вещества могут не сбрасываться, но при хлорировании и озонировании ядовитые вещества могут образоваться из-за взаимодействии с другой органикой, которая может быть сброшена. Выстраивается цепочка неблагоприятных событий и в итоге получается токсичное вещество. Причем веществ, которые могут быть предшественниками, множество и точно указать в какой момент это могло или может произойти крайне сложно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Биохимик считает случившееся стечением обстоятельств. "Видимо, всё-таки это совпадение неблагоприятных обстоятельств, которые привели к образованию этих токсичных веществ. Вряд ли они будут присутствовать постоянно там в питьевой воде. Маловероятно частое совпадение таких цепочек событий. Эти токсичные вещества не очень устойчивы. Продолжая встречать в воде другую органику ядовитое вещество начинает распадаться. Долго они не задержатся", - полагает Негодаев.

Бромдихлорметан и дибромхлорметан ядовиты в определённых концентрациях, сообщил на условиях анонимности врач-токсиколог из детской больницы им Филатова в Москве.

"Они есть в сигаретах, например. Они часто присутствуют в воде. Также эти вещества есть в метиловом спирте. Если доля их в воде незначительна, то канцерогенного действия на организм человека не будет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если же концентрация токсичных веществ велика, то риск для здоровья увеличивается, отметил врач. "Тогда может быть клиническая картина отравления метиловым спиртом: ощущение, похожие на похмелье, недомогание, тошнота, другие расстройства ЖКТ, обезвоживание. Если вовремя не оказать помощь, может дойти до затруднений дыхания. Только в крайнем случае может быть гибель пациента", - указал он.

Руководитель сектора экологии Общественной палаты Волгодонска Виктор Чернецкий занимался похожей проблемой в Волгодонске, где причиной была неправильная технология очистки.

"В Каменск-Шахтинске, как я понимаю, водозабор делается из открытого природного источника, и потом, по техническим водоводам вода поступает на очистку системы водоканала, где она должна проходить определённую фильтрацию и подготовку к использованию. Затем только вода подаётся в инженерные сети через насосные станции водоканала. Это классическая схема водоподготовки и подачи воды абонентам", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в своё время в Волгодонске была проблема с содержанием в воде сероводорода и как выяснилось, она была связана с экономией средств при очистке воды. "Экологи, учёные по просьбе местной власти и заинтересованных организаций провели исследование. Были обследованы технические системы, технология очистки. Работа велась несколько месяцев и были даны рекомендации по её результатам. Были вскрыты нарушения технологии очистки. Эти нарушения были связаны с экономией средств. Когда мы это показали, они исправили ошибки. Была сделана прокачка и опрессовка, погибли вредоносные бактерии и в итоге вода в Волгодонске нормальная и по сей день, потому что соблюдаются технологии", - отметил Чернецкий.

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