Режим чрезвычайной ситуации введен в Каменске-Шахтинском из-за качества воды

16 ноября 2022, 21:44

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Жителям Каменска-Шахтинского рекомендовано не использовать воду из-под крана из-за превышения вредных веществ в пробах. Горожанам организован подвоз воды, проинформировала администрация города.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября в Каменске-Шахтинском из-за грязной воды был введен режим ЧС. Мэрия города запретила употреблять воду из водопровода из-за превышения содержания в ней бромдихлорметана и дибромхлорметана. 2 ноября следствие отчиталось о начале расследования уголовного дела по этому поводу.

Содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана превышено в пробах воды в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Главный государственный санитарный врач Валентина Тыквинская сообщила, "что в пробах воды превышено содержание органического вещества бромдихлорметана и дибромхлорметана". "На данный момент вода не пригодна для приготовления пищи и в качестве питья", - процитировал сообщение пресс-службы города "Интерфакс".

Глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко дал указание ввести режим чрезвычайной ситуации "с 16 ноября с 19:30 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.

Жителям Каменска-Шахтинского рекомендуется использовать бутилированную воду до получения следующих лабораторных проб воды. Водопроводную воду можно использовать только в технических целях, указано в сообщении.

Власти пообещали организовать подвоз воды, в другом сообщении в Telegram-канале опубликован список пунктов раздачи воды на территории Каменска и время ее подвоза.

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