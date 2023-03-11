Кадыров похвалился наградой дочери от президента Южной Осетии

11 марта 2023, 22:45

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев вручил главе Минкультуры Чечни Айшат Кадыровой орден Дружбы за большой вклад в развитие отношений между Чечней и Южной Осетией, похвалился наградой дочери Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. 1 сентября 2020 года Кадыров сообщил о назначении Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. 23 июня 2022 года она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики. Пользователи Instagram* в комментариях к сообщению о награждении Айшат Кадыровой объяснили это родственными связями. Айшат Кадырова была и среди группы родственников Рамзана Кадырова и высокопоставленных чиновников, которые в сентябре 2022 года получили медали "100 лет образования Чеченской республики".

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову орденом Дружбы. Вручение состоялось в ходе торжественного открытия Дней культуры Чечни в Цхинвале, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. по его словам, награда вручена "за большой личный вклад в развитие отношений, дружбы и сотрудничества" между Южной Осетией и Чечней.

Кадыров также опубликовал видеоролик выступления чеченских ансамблей в Цхинвале и церемонии награждения дочери.

На сайте президента Южной Осетии к 22.40 мск 11 марта не содержится указа о награждении орденом Дружбы Айшат Кадыровой.

28 ноября 2022 года дочь Кадырова Хадижат, возглавляющая департамент дошкольного образования мэрии Грозного, награждена орденом Ахмата Кадырова. Дочь главы Чечни показала себя талантливым управленцем, пояснил министр по нацполитике Ахмед Дудаев. Другая дочь главы Чечни Хутмат Кадырова 19 февраля была назначена заместителем руководителя секретариата главы республики.

Напомним, у Рамзана Кадырова десять родных детей - шесть дочерей и четыре сына. Сам глава Чечни имеет звания героя Чечни, почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов России, награжден орденами Ахмата Кадырова, "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества, орденом Александр Невского, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике" и множество общественных наград.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России. Последнее большое расследование на эту тему было проведено «Русской службой Би-би-си»* в 2018 году. Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова с тех пор продвинулся по карьерной лестнице, а кто с нее упал, рассказывается в справке «Кавказского узла» "Главное о кадровой политике Кадырова".

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