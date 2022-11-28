Дочь Кадырова удостоена высшей награды Чечни

28 ноября 2022, 17:24

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Хадижат Кадырова, возглавляющая департамент дошкольного образования мэрии Грозного, награждена орденом Ахмата Кадырова. Дочь главы Чечни показала себя талантливым управленцем, пояснил министр по нацполитике Ахмед Дудаев.

Как писал "Кавказский узел", Хадижат Кадырова в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования мэрии Грозного.

Другая дочь главы Чечни Хутмат Кадырова 19 февраля была назначена заместителем руководителя секретариата главы республики. Ранее, 8 октября 2021 года, старшая дочь Кадырова Айшат стала министром культуры. 23 июня Айшат Кадырова получила высшую награду республики, орден Кадырова, за "огромный вклад в усовершенствование сферы культуры региона".

Начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова удостоена высшей награды Чечни – ордена Кадырова, сообщило сегодня ИА "Чечня Сегодня".

Хадижат Кадырову поздравил с наградой министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. "За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень", - приводит его слова агентство.

Напомним, у Рамзана Кадырова десять родных детей - шесть дочерей и четыре сына. Сам глава Чечни имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов России, награжден орденами Ахмата Кадырова, "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике" и множество общественных наград.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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