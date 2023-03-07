Противостояние у парламента Грузии обострилось

07 марта 2023, 23:26

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Участники акции протеста против закона об иноагентах забросали силовиков коктейлями Молотова, в ответ силовики применили резиновые пули и начали задерживать протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и подтвердила, что воспользуется правом вето для блокировки закона.

Как писал "Кавказский узел", в результате применения слезоточивого газа и водометов у парламента Грузии пострадали журналисты и участники акции протеста против закона об иноагентах, следует из прямой трансляции с места событий. МВД Грузии заявило, что в столкновениях с протестующими пострадали несколько силовиков. Протесты вспыхнули после того, как депутаты парламента Грузии большинством голосов одобрили в первом чтении законопроект об иностранных агентах.

14 февраля стало известно, что движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации. 27 февраля движение "Сила народа" предложило еще один проект закона об иноагентах, который назвало "американским". Во время первого чтения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии, 6 марта, произошла потасовка между несколькими десятками депутатов. Драка попала на видео, которое опубликовано в YouTube. Конфликт депутатов произошел на фоне акции протеста против закона об иноагентах, которую около здания законодательного органа проводили несколько сотен местных жителей.

Участники акции начали бросать коктейли Молотова в здание парламента и силовиков,следует из прямой трансляции телеканала "Пирвели".В результате у силовиков загорелись щиты и одежда. Для тушения огня в одном из случаев использовалась струя водомета, следует из трансляции "Мтавари Архи".

В одной из комнат парламента в результате попадания зажигательной смеси началась пожар, следует из трансляции телеканала "Пирвели".

Силовики приступили к задержаниям протестующих. Также полиция начала применять резиновые пули, слышны звуки выстрелов. На улице Читадзе, у бокового входа в парламент, отряды спецназа интенсивно обстреливают протестующих газовыми гранатами, следует из прямой трансляции. Участники акции протеста приступили к возведению баррикад.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в Нью-Йорке, выступила с онлайн-обращением, в котором еще раз пообещала наложить вето на закон об иноагентах и поддержала участников акции протеста.

"Обращаюсь к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как и много раз стоял. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня статуя Свободы. Это символ, за который всегда боролась Грузия, за который мы пришли по сей день. Сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузия, которая видит свое будущее в Европе, никому не позволит это будущее отнять", - заявила президент.

Она подтвердила, что этот закон нарушает Конституцию и на него будет наложено вето. "Этот закон отменяется. Это не должно быть отправлено в Венецианскую комиссию. С самого первого дня я сказала, что будет вето", - заявила Зурабишвили.

1 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект. Однако ранее парлдамент уже обошел вето президента. 22 июня 2022 года Саломе Зурабишвили, использовав право вето, выступила против законопроекта о прослушке, который по ее мнению, ограничивает права человека. Президент Грузии предположила, что правящая партия "Грузинская мечта" воспользуется правом преодолеть ее вето. Это в большей степени политическое вето, чем юридическое, добавила она. Депутаты парламента приняли закон вопреки вето президента. Шалва Папуашвили, который подписал документ, отметил, что депутаты не увидели правовых препятствий для применения этого закона.

28 февраля издание JAMnews опубликовало статью, в которой отметило, что законопроект об иноагентах создал угрозу гражданскому обществу Грузии. Оба проекта закона затрагивают, в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес, указало издание.

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