Апти Алаудинов вернулся в зону военной операции на Украине после отравления

07 марта 2023, 17:33

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов вернулся в зону боевых действий, хотя, по его словам, до конца не вылечился. Он высказал удивление тем, что расследование покушения до сих пор не начато.

Как писал"Кавказский узел", 13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов госпитализирован после получения письма, пропитанного отравляющим веществом. 25 февраля стало известно, что Алаудинов выписан из московского госпиталя, в котором находился на лечении. Далее он должен был убыть в зону проведения спецоперации на Украине. Адвокат Алаудинова Денис Шапиро потребовал, чтобы Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство после попытки отравить Алаудинова. Покушение на военачальника такого высокого ранга в России совершено таким способом впервые, подчеркнул он.

Конверт с отравляющим веществом имел резкий запах, рассказал ранее по видеосвязи Рамзану Кадырову Апти Алаудинов. Глава Чечни в опубликованном 14 февраля разговоре с Алаудиновым перед телекамерой пообещал отомстить за попытку отравления. "Я думал, в современном мире настоящие мужчины только воюют на войне, а оказывается, есть и такие у нас. Но мы тысячу раз отомстим", – заявил Кадыров.

Апти Алаудинов вернулся в зону боевых действий, сообщил сегодня телеканал "Россия 24". Как следует из сюжета телекомпании, размещенном на ресурсе "Смотрим", он встретился с бойцами и провел совещание.

По словам Алаудинова, лечение от последствий отравления продолжается. "Надо огромные слова благодарности сказать всем медикам, которые как здесь в медсанбате, так и в Москве оказали профессиональную помощь. На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился. На это нужно длительное время. Желания находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, я себе этого позволить не могу. Поэтому достаточно того, что я чувствую себя хорошо. Лечиться будем на ходу", – приводятся его слова в сегодняшнем видео.

О своем возвращении Алаудинов также написал сегодня в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что "до сих пор продолжается предварительное расследование покушения". "Для меня самого остается интересным тот факт, что уголовное дело еще не возбуждено. На данный момент нет никаких «подвижек». Надеюсь, что процессуальные мероприятия будут продолжены и уголовное дело будет возбуждено", - отметил Алаудинов.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что за попыткой отравления Алаудинова могут стоять люди из его окружения. Также они не исключили, что покушение организовано украинской разведкой.

"Кавказский узел" также писал, что Апти Алаудинов 18 марта 2021 года был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали правозащитники.

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