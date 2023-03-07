Адвокат потребовал возбудить уголовное дело после покушения на Алаудинова

07 марта 2023, 08:29

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Адвокат командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова Денис Шапиро потребовал, чтобы Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство после попытки отравить Алаудинова. Покушение на военачальника такого высокого ранга в России совершено таким способом впервые, подчеркнул он.

Как информировал "Кавказский узел", 13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов госпитализирован после получения письма, пропитанного отравляющим веществом. 25 февраля стало известно, что Алаудинов выписан из московского госпиталя, в котором находился на лечении. Далее он должен был убыть в зону проведения спецоперации на Украине.

Конверт с отравляющим веществом имел резкий запах, рассказал ранее по видеосвязи Рамзану Кадырову Апти Алаудинов. Глава Чечни в опубликованном 14 февраля разговоре с Алаудиновым перед телекамерой пообещал отомстить за попытку отравления. "Я думал, в современном мире настоящие мужчины только воюют на войне, а оказывается, есть и такие у нас. Но мы тысячу раз отомстим", – заявил Кадыров.

Адвокат Денис Шапиро, представляющий интересы Апти Алаудинова, обратился с заявлением к главному военному прокурору Валерию Петрову, в котором настаивает, чтобы доследственная проверка, которая проводится по факту отправления Алаудинова, была передана в центральный аппарат Следкома, с тем, чтобы там приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство, передало сегодня РИА "Новости".

После попытки отравления Алаудинова первичные материалы оказались в производстве дознавателей войсковой части, к которой приписаны Алаудинов и его помощники. Ход разбирательству не могут дать, поскольку для этого необходимо провести полноценное расследование, в том числе назначить экспертизы и получить их результаты, отметил "Коммерсант".

Адвокат Шапиро подчеркнул, что это дело является особенным, так как в России впервые таким способом было совершено преступление в отношении военачальника такого высокого ранга. "Это тревожный прецедент. Я уверен, что сотрудники военной прокуратуры и СКР установят заказчиков и исполнителей преступления, которые будут привлечены к ответу", – сказал он.

По данным "Коммерсанта", в конверте было письмо-благодарность защитникам Отечества, адресованное именно Алаудинову. Его отправителем являлась 83-летняя жительница Ростовской области. Шапиро считает, что люди, совершившие покушение на Алаудинова, связаны с украинской стороной.

Попытка отравления произошла 8 февраля. Конверт на улице вскрыл адъютант Алаудинова. Затем он отнес его в помещение, окна которого были закрыты из-за мороза. В комнате офицеры почувствовали резкий специфический запах. Алаудинов вымыл руки, прополоскал нос и горло. Так же поступили и его помощники.

Позже они обратились к врачам с жалобами на отек слизистых оболочек, боль и жжение в области живота, судороги мышц, кожный зуд, жар в теле, отек слизистых оболочек и ломоту в суставах.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что за попыткой отравления Алаудинова могут стоять люди из его окружения. Также они не исключили, что покушение организовано украинской разведкой.

"Кавказский узел" также писал, что Апти Алаудинов 18 марта 2021 года был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали правозащитники.

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