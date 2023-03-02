Активистка из Краснодара заподозрена в дискредитации армии

02 марта 2023, 16:28

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Наталья Бушуева, задержанная сегодня на пацифистском пикете в Краснодаре, отпущена из полиции. В отношении нее составлен административный протокол по статье о дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", Наталья Бушуева доставлена в отдел полиции с одиночной акции возле памятника святой великомученице Екатерине в Краснодаре.

Задержанную в Краснодаре пикетчицу Наталью Бушуеву, которая вышла сегодня на пикет с пацифистским плакатом, отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о дискредитации российской армии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Интересы Бушуевой представлял адвокат от "ОВД-Инфо" Алексей Аванесян, указано в сообщении.

"Кавказский узел", также писал, что 1 февраля силовики составили протокол по статье о дискредитации российских военных на активистку Наталью Бушуеву, которая была задержана на пацифистском пикете в Краснодаре. 11 февраля стало известно, что административное дело в отношении нее поступило в Первомайский районный суд.

22 февраля суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей, признав пацифистский лозунг публичными действиями, направленными на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Суд снизил сумму штрафа, учитывая, что Бушуева является самозанятой с низким доходом и воспитывает несовершеннолетнего ребенка, указано в решении, опубликованном на сайте суда.

Основная опасность введенной 4 марта 2022 года статьи КоАП о дискредитации армии в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказали адвокаты.

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