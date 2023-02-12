12 февраля 2023, 05:48

Дело участницы пацифистского пикета в Краснодаре дошло до суда

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В Первомайский районный суд Краснодара поступило административное дело в отношении Натальи Бушуевой, которая была задержана на пацифистском пикете.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля силовики составили протокол по статье о дискредитации российских военных на активистку Наталью Бушуеву, которая была задержана на пацифистском пикете в Краснодаре.

Административное дело о дискредитации российской армии в отношении Натальи Бушуевой, которая была задержана на пацифистском пикете, поступило в Первомайский районный суд Краснодара, пишут 11 февраля "Кавказ.Реалии"*.

В карточке на сайту суда указано, что рассмотрение дела по существу назначено на 22 февраля.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 февраля 2023, 04:52

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