Жительница Краснодара заподозрена в дискредитации армии

01 февраля 2023, 18:49

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Силовики составили протокол по статье о дискредитации российских военных на активистку Наталью Бушуеву, задержанную за пацифистский пикет в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. Так, 30 января стало известно, что житель Краснодара Алексей Овчинников, задержанный после разговоров в ресторане о военной операции на Украине, получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова по той же статье оштрафована на тысячу рублей, кроме того, на нее составлен протокол о дискредитации военных.

В Краснодаре сегодня задержали Наталью Бушуеву, которая вышла на одиночный пикет с пацифистским плакатом, сообщили сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на знакомого девушки.

В отделе полиции на Бушуеву составили протокол по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), после этого ее отпустили, указано в сообщении в Telegram-канале проекта.

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