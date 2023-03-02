Наталья Бушуева во время одиночной акции возле памятника святой великомученице Екатерине в Краснодаре. Скриншот https://t.me/ovdinfolive/18921

02 марта 2023, 12:49

Активистка задержана на пацифистском пикете в Краснодаре

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Наталья Бушуева доставлена в отдел полиции с одиночной акции возле памятника святой великомученице Екатерине в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля силовики составили протокол по статье о дискредитации российских военных на активистку Наталью Бушуеву, которая была задержана на пацифистском пикете в Краснодаре. 11 февраля стало известно, что административное дело в отношении нее поступило в Первомайский районный суд.

Бушуева вышла на одиночную акцию с пацифистским плакатом к памятнику святой великомученице Екатерине. Женщину задержали и доставили в отдел полиции по Западному округу, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем телеграм-канале "ОВД-Инфо LIVE".

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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