Следствие объяснило отсутствие Харченко* в сети делом о фейках

01 марта 2023, 01:06

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Блогер Вадим Харченко* из Геленджика находится под следствием по уголовному делу о дискредитации российской армии за публикацию ролика на его YouTube-канале, пояснил представитель следствия.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля знакомые блогера из Геленджика Вадима Харченко* выразили опасение за его жизнь, указав, что уже две недели он не выходит на связь. Харченко арестован по уголовному делу о дискредитации армии, сообщили источники.

Представитель Следкома сообщил, что по делу Харченко ведется следствие. "По делу блогера Вадима Харченко ведется следствие старшим следователем следственного отдела по Геленджику СУ СК РФ по Краснодарскому краю Глебом Лебедевым. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ 1 (дискредитация вооруженных сил России). Харченко избрана мера пресечения. Данные следствия до его окончания не разглашаются", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель СКР в городе Геленджик, не уточнив какая именно мера пресечения избрана блогеру, рекомендовав "писать запрос". При этом в ведомстве пояснили, что у них есть еще месяц для проведения "следственных действий".

Дело против Харченко было возбуждено 2 февраля по рапорту УФСБ Новороссийска, сообщил источник в Следкоме по Геленджику на условиях анонимности. Источник подчеркнул, что несмотря на возбужденное 2 февраля уголовное дело, Харченко 5 февраля опубликовал на своем канале видео с критикой властей.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что 2 февраля старший следователь Глеб Лебедев рассмотрел в присутствии Вадима Харченко сообщение о преступлении, которое поступило из УФСБ Новороссийска 1 февраля. В постановлении так же указано что УФСБ проводило в отношении Харченко "оперативно розыскные" действия. Помимо этого упоминается, что в апреле 2022 года ему был назначен штраф в 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии, за публикацию в YouTube-канале Харченко "Личное мнение" видео "С праздником!".

Протокол на Харченко по административной статье о дискредитации был составлен на основании письма прокурора Геленджика в полицию. Блогер в суде вину не признал, заявив, что указанную видеозапись не размещал, негативной оценки российских вооруженных сил в ней нет. Основная опасность введенной 4 марта 2022 года статьи КоАП о дискредитации армии в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказали адвокаты.

В постановлении от 2 февраля 2023 года о возбуждении уголовного дела указано, что блогер не внял ранее назначенному более мягкому административному наказанию и за год совершил аналогичное правонарушение против российской армии, которое должно караться уже уголовной статьей. Вадиму Харченко УФСБ и СКР вменяют ролик на том же канале, но от 10 ноября 2022 года под названием "Херсон сдан? Кто виноват?".

"Желая дестабилизировать общественно-политическую обстановку, посеять в обществе панику, тревожность, неуверенность в правильности принимаемых решений высшим командованием, показать некомпетентность руководства вооруженными силами Российской Федерации, вызвать недоверие к федеральным программам по мотивам политического выражения ненависти по отношению к высшему военному политическому руководству России, опубликовал на доступном для неограниченного круга лиц видеохостинге ютуб в профиле под названием "Личное мнение" данное видео", - указано в тексте Постановления о возбуждении уголовного дела.

Подписчики канала Харченко уверяют, что никогда не видели ролики, за которые Харченко привлекли к административной и теперь привлекают к уголовной ответственности, а свою пацифистскую позицию он нигде публично не высказывал, наоборот, говорил, что если ему придет повестка, то он пойдет "защищать Родину". Одни считают, что ролики убрал сам Харченко, по мнению других подписчиков, их вообще не было и Харченко спецслужбы "создают легенду".

"Перестал доверять Харченко, когда он начал преследовать Рудомаху. Явно, что делал это он по «заказу» свыше. Да и сейчас "исчез" Вадик не случайно, а по "заказу"спецслужб", - написал пользователь Олег.

Координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что блогер распространял о нем сведения, не соответствующие действительности, хотя они вообще не были знакомы. "Я даже хотел подать на него в суд, но потом решил не опускаться до его уровня", - сказал эколог.

Указанные в обвинительных документах на Харченко ролики и ссылки не открываются и указано, что "видео удалено". "Убрать видео со своего канала может только сам владелец канала. Если другие видео на канале присутствуют, то это говорит о том, что аккаунт блогера не взломан и он является его распорядителем", - пояснил активист, знакомый с работой сервиса YouTube Сергей Чернов.

"Канал исчезнувшего месяц назад блогера действует. У канала 413 тысяч подписчиков, что говорит о том, что канал не заблокирован правоохранительными органами", указал Сергей Чернов. Он напомнил о ресурсе Александра Валова "БлогСочи", который был заблокирован спецслужбами сразу после его задержания, а все содержимое блога бесследно исчезло с интернет-пространства. Сергей Чернов полагает, что силовикам видимо «необходимо» сохранить блогеру «лицо правозащитника».

В последнем видео, которое размещено на YouTube-канале Харченко 5 февраля, Харченко выступил с критикой внешней политики властей России, которые действуют с позиции принуждения, экономических результатов России, в частности, импортозамещения, которое привело к значительному росту цен и обвинил власти России в том, что они "никогда ни за что не несут ответственности".

Активистка "Пушкинского дола", о котором делал сюжеты блогер, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что, как ей известно, "у Вадима Харченко адвокат не по назначению, а тот которому он доверяет и знает его давно".

Мера пресечения блогеру может продлеваться отметил адвокат Краснодарской краевой палаты адвокатов Сергей Костюк. "На расследование уголовного дела закон предоставляет следствию срок не превышающий 2-х месяцев с момента возбуждения уголовного дела, согласно статьи 162 УК РФ", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". Он уточнил, что если следствию понадобиться больше времени, то срок может продлеваться руководителем следственного комитета, где ведется следствие, о чем обвиняемый должен быть уведомлен.

"Кавказский узел" в июне 2019 года на Харченко было совершено нападение около краснодарского аэропорта. По словам блогера, на него напали двое неизвестных. Один из них несколько раз выстрелил, предположительно из травматического пистолета, другой нанес ножевые ранения. Позднее блогер рассказал, что обратился в московскую клинику для проведения операции на раненой руке.

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