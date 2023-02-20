Исчезновение блогера Харченко* встревожило его знакомых

20 февраля 2023, 16:20

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Блогер из Геленджика Вадим Харченко уже две недели не выходит на связь, рассказали его знакомые, выразив опасение за жизнь блогера. Харченко арестован по уголовному делу о дискредитации армии, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля 2022 года стало известно, что суд оштрафовал блогера из Геленджика Вадима Харченко на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии в ролике, который он опубликовал на своем YouTube-канале. На YouTube-канале "Личное мнение" блогер критикует местную власть, рассказывает о нарушениях закона со стороны силовиков, а также высказывает критическое мнение относительно военной операции на Украине.

20 января Минюст включил Вадима Харченко в реестр иноагентов, объяснив это тем, что Харченко получал поддержку из иностранных источников, распространял сообщения иноагентов и негативную информации о деятельности Минобороны. Блогер заявил, что был признан иноагентом после того, как объявил о планах участвовать в выборах в горсобрание. Он опроверг информацию о том, что получал финансирование из зарубежных источников.

Подписчица канала Вадима Харченко Ирина Волгина пожаловалась, что не может дозвониться до блогера в течение 10 суток. "Телефон отключен. Я переживаю, что его могли убить. Ранее он все время был на связи. Когда я увидела ролик, который он записал о том, что его объявили иноагентом, то я очень расстроилась, потому что нам он очень помогал и смело критиковал генплан, мэра города Геленджика", - рассказала Ирина Волгина корреспонденту "Кавказского узла".

Беспокойством поделилась и Ольга Соловьева, одна из обманутых дольщиц, дело которой освещал Вадим Харченко. "Последний его ролик вышел 5 февраля. Мы пытались ему звонить с 6 февраля, но телефон был отключен и отвечал, что «абонент недоступен». Мы забеспокоились и стали его искать. Были у него дома, но двери никто не открыл. Его машины у дома, где он живет, тоже не было. Ранее Вадим постоянно говорил, что его собираются убить, покалечить за то, что он критикует власти города, края, России. Он также критиковал СВО в Украине", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна обманутая дольщица и героиня роликов Вадима Харченко Светлана Кипина также обеспокоилась его исчезновением. "Ждала очередной ролик, но прошла неделя, вторая, а роликов от него больше нет. Стала искать по соцсетям. Нашла обсуждение исчезновения Вадима в телеграм-канале «Хороший Геленджик». Тут сообщается, что он при задержании оказал сопротивление. Возбуждено уголовное дело, и он помещен под домашний арест. Больше ничего выяснить не удается", - сказала Светлана Кипина корреспонденту "Кавказского узла".

По неподтвержденной информации, Вадим Харченко при задержании оказал сопротивление силовикам, он помещен под домашний арест и "наложено ограничение на пользование средствами телекоммуникации", говорится в публикации, размещенной 17 февраля в телеграм-канале "Хороший Геленджик". Сегодня там опубликована информация о том, что в отношении Вадима Харченко возбуждено уголовное дело о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

На YouTube-канале и в телеграм-канале Вадима Харченко последние публикации размещены 5 февраля. Корреспондент "Кавказского узла" сегодня попытался связаться с Вадимом Харченко по телефону, но абонент был недоступен.

Если Харченко действительно задержан, то у него изъяли телефон, предположил адвокат Сергей Костюк. "Когда человека задерживают, то у него изымают телефон", - пояснил он.

Сотрудник горячей линии управления МВД по Краснодарскому краю сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «информации о задержании Вадима Харченко нет».

Напомним, в июне 2019 года на Харченко было совершено нападение около краснодарского аэропорта. По словам блогера, на него напали двое неизвестных. Один из них несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, другой нанес ножевые ранения. Позднее блогер рассказал, что обратился в московскую клинику для проведения операции на раненой руке.

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