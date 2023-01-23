Минюст объявил блогера из Геленджика Вадима Харченко* иноагентом

23 января 2023, 08:28

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Минюст включил блогера из Геленджика Вадима Харченко* в реестр иностранных агентов. Блогер заявил, что был признан иноагентом после того, как объявил о планах участвовать в выборах в горсобрание. Он опроверг информацию, что получал финансирование из зарубежных источников.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля 2022 года стало известно, что суд оштрафовал блогера из Геленджика Вадима Харченко* на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии в ролике, который он опубликовал на своем Youtube-канале.

Минюст России внес в список иностранных агентов блогера из Геленджика Вадима Харченко*, который ведет YouTube-канал "Личное мнение". На этом YouTube-канале блогер критикует местную власть, рассказывает о нарушениях закона со стороны силовиков, а также высказывают свою критику относительно проведения спецоперации на Украине.

Включение блогера в реестр иноагентов Минюст объяснил тем, что он получал поддержку из иностранных источников, распространял сообщения иноагентов и негативную информации о деятельности Минобороны. Ведомство также указало, что блогер находится за пределами России, говорится в пресс-релизе Минюста, опубликованном на сайте ведомства 20 января.

В реестр иноагентов Харченко* включен под номером 527. Всего в реестре по данным на 23 января 529 организаций, общественных объединений и физических лиц.

После включения в реестр иноагентов, Вадим Харченко* разместил на своем YouTube-канале видео. В нём он рассказал, что узнал о том, что включен в реестр иноагентов от знакомых. Он также опроверг сведения о том, что находится за границей. "Уверен, что вы узнали это место. Уверен, что узнали, что за моей спиной Геленджик. Я снимаю видео именно здесь", – сказал он. При этом на видео блогер стоит на фоне города.

Включение в реестр иноагентов он связал со своей деятельностью. "Моя позиция не нравится местной власти <…>. Я присутствовал на всех общественных слушаниях по поводу генерального плана города. Я считаю этот генеральный план антинародным", – сказал блогер.

Он добавил, что около недели назад заявил, что намерен участвовать в выборах депутатов в городское собрание. "Как сделать так, чтобы я не мог участвовать в выборах? Надо сделать меня иностранным агентом", – считает Харченко*.

Блогер также заявил, что ни разу не был за границей и что не получил финансирования из зарубежных источников.

Напомним, проект нового генплана Геленджика предполагал перевод множества земельных участков из категории ИЖС в санаторно-курортную и рекреационную зоны. Власти города заверили, что за принятием нового генплана не последует снос законно возведенных жилых домов. Местные жители выступили против нового генплана, по их мнению, это приведет к обесцениванию жилья. Они неоднократно проводили в связи с этим акции протеста.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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* включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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